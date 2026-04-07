Paiporta refuerza la recuperación con el Plan DANA Empleo: 65 nuevos trabajadores y más servicios públicos

Un total de 65 vecinos y vecinas de Paiporta se han incorporado a los servicios municipales a través del Plan DANA Empleo, una iniciativa que combina la generación de empleo con el refuerzo de los servicios públicos en un momento clave para la recuperación del municipio tras los efectos de la DANA.

Esta nueva fase da continuidad al programa iniciado en abril de 2025, que permitió la contratación de 84 personas para desarrollar, durante seis meses, tareas relacionadas con la reconstrucción. En conjunto, ambas convocatorias DANA han supuesto la creación de 149 puestos de trabajo en el municipio, con una inversión total de 1,7 millones de euros.

Redondo: "Supone un impulso para la recuperación"

En este sentido, el concejal de Economía, Empleo y Comercio, José Antonio Redondo Gutiérrez, ha señalado que “este plan supone un impulso importante para la recuperación de Paiporta, ya que combina la creación de empleo con la mejora de los servicios públicos. La incorporación de nuevos perfiles profesionales nos permite avanzar en la reconstrucción del municipio y ofrecer una atención más ágil y eficiente a la ciudadanía”.

“Cabe destacar que esta actuación ha contribuido de manera directa a la reducción de la tasa de desempleo local, no solo a través de los planes DANA, sino también gracias a la creciente gestión de los distintos talleres y escuelas-taller que se están llevando a cabo, generando nuevas oportunidades para la ciudadanía y reforzando el tejido laboral de nuestro municipio”, ha concluido Redondo.

El programa ha sido posible gracias a la implicación del Ministerio de Trabajo y Economía Social y a la gestión activa del Ayuntamiento de Paiporta a través del área de Economía, Empleo y Comercio.

Financiación europea

La iniciativa, gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y financiada con fondos europeos Next Generation, cuenta con un presupuesto total de 510.376,25 euros, de los cuales 444.547,68 euros son aportados por la Unión Europea, mientras que el Ayuntamiento de Paiporta asume una cofinanciación de 65.828,57 euros.

Los perfiles profesionales incorporados responden a las necesidades actuales del municipio y abarcan diferentes ámbitos. Por un lado, se cuenta con personal operativo especializado en tareas como limpieza, jardinería, albañilería, pintura o trabajos de soldadura para la recuperación de infraestructuras. Por otro lado, se incorpora personal administrativo y auxiliar para reforzar la gestión municipal y la atención a la ciudadanía.

Mantenimiento de instalaciones

Además, el programa incluye personal para el mantenimiento y la custodia de instalaciones públicas, así como perfiles técnicos cualificados en áreas como informática, ingeniería técnica, formación de personas adultas y protección civil.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Paiporta refuerza tanto las labores de recuperación de los espacios públicos como la estructura administrativa municipal, con el objetivo de agilizar los procesos de reconstrucción y ofrecer una respuesta más eficiente a las necesidades del municipio.