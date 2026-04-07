La Pobla de Farnals pide a Diputación que se haga cargo del mantenimiento del Camí de la mar

La Pobla de Farnals ya se ha cansado de pagar los gastos de mantenimiento de Camí a la mar y ha reclamado a la Diputación que se haga cargo de ellos. Para ello, se basa en un informe elaborado por la Policía Local y que deja constancia de que la mayoría de los vehículos que circulan por la vía son de origen comarcal y no local, concretamente solo el 18 % del tráfico que registra el vial pertenece a la Pobla de Farnals. Esto implica, según el alcalde, Enric Palanca, “que ya no se trata de un camino local, sino de una carretera de interés general”.

En el informe se apunta que una gran parte de conductores provienen de la ciudad de Valencia y Rafelbunyol, casi a partes iguales, y el resto proceden de Massamagrell, también en un número considerable, y de Alboraia, el Puig y Sagunt, en menor medida.

“El tráfico rodado no ha parado de aumentar en tonelaje y número de vehículos desde que se abrió la rotonda a la V-21. Los pueblos de los alrededores no paran de crecer en habitantes y, definitivamente, las infraestructuras existentes ya han quedado obsoletas. Esto es demasiado para que lo mantenga un solo pueblo”, advierte el primer edil.

Actuaciones municipales

De igual modo, señala que el reasfaltado parcial del Camí a la mar está contemplado a las inversiones previstas para el 2026 con fondo a cargo del plan cuatrienal de la Diputación de València. “Mientras otros municipios gastan su Pla Obert en infraestructuras locales, es injusto que La Pobla de Farnals gaste estos fondos en las comarcales”, se justifica.

En el periodo 2024-2027, el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals recibirá 1,7 millones de euros de a Diputación para llevar a cabo proyectos de transformación. Una parte de esta cantidad, el consistorio la destina a la reparación de asfalto en calles del centro urbano y la zona de la playa, así como en las carreteras que conectan ambos núcleos urbanos. Al dejar de destinar inversiones a este camino en concreto, el consistorio podría atender otras demandas.