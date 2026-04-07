El PP de Torrent devuelve la crítica al PSPV por desmontar una exposición para un acto de partido

El Partido Popular de Torrent ha salido al paso de las críticas vertidas por el PSOE local, liderado por Jesús Ros, calificando de “lamentable, hipócrita y profundamente alejada de la realidad de los torrentinos” la oposición que están ejerciendo.

El secretario general del PP de Torrent, José Francisco Gozalvo, ha denunciado la “doble vara de medir” de los socialistas tras sus acusaciones por el desmontaje puntual de la exposición del Santo Cáliz con motivo de la presentación del libro del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Una crítica “carente de legitimidad” pues el PSOE presentó un libro para el que se tuvo que desmontar otra exposición.

Presentación de un libro

Desde el PP recuerdan que el PSOE “carece de legitimidad” para hablar de uso partidista de espacios municipales. En este sentido, han señalado directamente un episodio reciente protagonizado por los socialistas: el acto celebrado el pasado 21 de noviembre de 2025 en la Sala Cívica de l’Antic Mercat, organizado por el PSOE donde se presentó el libro “Solas en el silencio” de la periodista Silvia Intxaurrondo, en un evento que contó con la presencia de toda la plana mayor de cargos socialistas.

Para la celebración de dicho acto, explican los populares, también fue necesario desmontar una exposición: “Julio Romero de Torres: el alma de Córdoba”, una muestra inclusiva y adaptada a los cinco sentidos, especialmente pensada para personas con diversidad funcional, incluyendo recursos para personas invidentes y con lengua de signos.

“Entonces no era un ‘agravio intolerable’, ni un ‘desahucio’, ni una ‘imagen de desprecio absoluto’. Entonces no había indignación socialista ni grandes titulares. Ahora sí, porque el acto no lo organizaba el PSOE”, ha señalado Gozalvo.

Un uso habitual del espacio cultural

El PP de Torrent ha subrayado que el desmontaje temporal de exposiciones en la Sala Cívica de l’Antic Mercat “no es algo excepcional, sino una práctica habitual para compatibilizar la actividad cultural y social del municipio”.

Como ejemplo, recuerdan que la misma exposición también fue desmontada el 14 de noviembre de 2025 para la presentación del libro de la Cofradía de la Virgen de los Desamparados, así como en otras ocasiones para distintos eventos, “sin que el PSOE realizara entonces ninguna crítica ni acusación”.

“Una oposición destructiva”

Para Gozalvo, la actitud del PSOE responde a una estrategia clara: “no trabajar por Torrent, sino tratar de desgastar y manchar la imagen de la alcaldesa, Amparo Folgado, sin éxito”. “Estamos ante una oposición que vive instalada en la exageración, en el ruido y en la manipulación. Lejos de preocuparse por los problemas reales de los torrentinos, su única misión parece ser generar polémicas artificiales”, ha afirmado.

Desde el Partido Popular defienden que la presentación del libro de Mariano Rajoy supuso “un evento de relevancia institucional y cultural” para la ciudad, y recalcan que el desmontaje de la exposición del Santo Cáliz fue “puntual, de apenas una tarde, y sin afectar a su programación global”, exposiciones que no se realizaban con el gobierno de Jesús Ros.

Asimismo, rechazan tajantemente las acusaciones de desprecio al patrimonio religioso, calificándolas de “graves, infundadas y totalmente irresponsables”. El PP de Torrent concluye que “la incoherencia del PSOE queda en evidencia” y pide a los socialistas que “abandonen la confrontación estéril y empiecen a trabajar con responsabilidad por los vecinos”. “Los torrentinos merecen una oposición seria, no un espectáculo constante de contradicciones y ataques sin fundamento”, ha zanjado Gozalvo.