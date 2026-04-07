El preestreno de "A una isla de ti", con Toni Acosta, llega a los cines Kinepolis de Paterna este miércoles 8 de abril

El Festival de Cine de Paterna acoge mañana miércoles 8 de abril, en los cines Kinepolis, el preestreno de "A una isla de ti” una comedia romántica dirigida por Alexis Morante (“¿Es el enemigo?”). La cinta estará presentada por el propio realizador junto a la actriz Toni Acosta (“Padre no hay más que uno”).

Las Islas Canarias son el escenario de esta historia de amor, protagonizada por Harry, un chef que, tras sufrir un plantón en el altar, se deja convencer por su mejor amiga para pasar unas vacaciones en Gran Canaria.

Allí no solo se enamora de la isla, también lo hace del padre de su mejor amiga. Con un tono fresco y actual, la película celebra la libertad de amar sin etiquetas y evoca la nostalgia de las grandes comedias románticas clásicas.

Estreno, el 10 de abril

Junto a Toni Acosta, la cinta está protagonizada también por el actor británico Freddie Dennis (“La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton”) y Jaime Zatarain (“El Reino”), Julia Martínez (“La Promesa”), Carlos González (“Mariliendre”) y la joven debutante Alba Goya. La película se estrenará en los cines de toda España el próximo 10 de abril.

Los preestrenos con más de 25.000 espectadores

Mediante los Preestrenos del Festival Antonio Ferrandis, el Ayuntamiento de Paterna y Kinépolis, con el apoyo de Consultia Business Travel, pretenden consolidar la conexión entre Valencia y los principales nombres que integran el cine español a través de diferentes preestrenos y presentaciones especiales.

Desde su puesta en marcha en marzo de 2017, el ciclo cuenta con casi un centenar eventos y ha recibido a más de 25.000 espectadores.