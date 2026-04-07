Sedaví invierte más de 1,5 millones en reconstruir el aparcamiento municipal tras la dana e incluye un ascensor

Sedaví sigue dando pasos en la reconstrucción de infraestructuras dañadas por la dana y una de las actuaciones más relevantes para el día a día del municipio es la recuperación integral del aparcamiento municipal de la calle València, con entrada por la calle Salvador Giner. La actuación cuenta con una inversión de 1.538.381,39 euros, financiada íntegramente por el Gobierno de España dentro del plan de reconstrucción posdana.

El parking, clave para la movilidad cotidiana de vecinos y vecinas en una zona del casco urbano donde el estacionamiento en superficie es limitado, encara una reforma completa que va más allá de la simple reparación de daños. El proyecto incluye la rehabilitación estructural de forjados y pilares afectados por el agua, la renovación total del sistema eléctrico, una nueva instalación de ventilación y extinción de incendios adaptada a la normativa vigente, así como la incorporación de un ascensor accesible, inexistente hasta ahora.

Cinco obras en ejecución

La reconstrucción del aparcamiento forma parte de las cinco obras que actualmente están en ejecución en Sedaví, junto al recinto ferial, la recuperación de áreas de juegos infantiles, la reforma del ayuntamiento y actuaciones en infraestructuras viarias y mobiliario urbano.

Desde una perspectiva medioambiental, la actuación tiene un valor añadido: no solo permitirá recuperar un servicio esencial para ordenar la movilidad en el centro urbano, sino que además introduce criterios de mejora vinculados a la seguridad estructural, la eficiencia energética y la accesibilidad universal. El Ayuntamiento enmarca esta intervención en una filosofía de reconstrucción más resiliente, con infraestructuras preparadas para responder mejor ante futuros episodios meteorológicos extremos. Así, el proyecto entra dentro de la filosofía del programa Tots som Sedaví.

Muy demandado

La clausura del aparcamiento desde la dana había generado problemas diarios a numerosos residentes, especialmente a quienes dependen de esta infraestructura en una zona con pocas alternativas para dejar el vehículo. Por ello, su reapertura se ha convertido en una de las demandas más repetidas por parte de la ciudadanía.

Información a los usuarios

Además, el consistorio ha informado ya a las personas usuarias con plaza en este garaje municipal de que deberán comunicar cualquier cambio de vehículo mediante instancia a partir del 9 de abril, indicando la nueva matrícula y adjuntando el permiso de circulación, con el objetivo de agilizar los trámites de cara a la próxima reapertura.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Sedaví, que preside el alcalde José Cabanes, no solo recuperará un aparcamiento, sino una pieza estratégica para la reorganización de la movilidad local tras la catástrofe, pues caben centenares de coches. La obra simboliza también una forma de reconstruir con criterios más modernos, seguros y sostenibles, en un municipio que todavía sigue recomponiendo servicios esenciales tras el impacto de la dana.