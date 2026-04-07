El tango y el teatro con humor suben al escenario del Auditoi de Torrent

L’Auditori de Torrent abre por vacaciones y ofrece dos interesantes propuestas culturales durante el puente de San Vicente. La primera de ellas, GlamourTango, el tango en piel de mujer, es un espectáculo multimedia que rinde homenaje a la mujer a través de la música y la danza. Con un elenco totalmente femenino, GlamourTango constituye una audaz propuesta artística, pero también educacional y motivacional, que pone en valor el papel de la mujer en un estilo en el que ha sido históricamente poco reconocido.

Creado en 2008 por la prestigiosa pianista y directora uruguaya Polly Ferman, cuenta con la participación de un quinteto instrumental, una cantante y cuatro bailarinas, además de integrar elementos multimedia y una cuidada iluminación teatral que resalta la magistral interpretación de todo el elenco. GlamourTango llega a nuestro escenario tras haber sido representado en escenarios de Nueva York y Buenos Aires, para celebrar y honrar a aquellas mujeres que, hasta ahora, habían sido ignoradas a pesar de haber escrito silenciosamente las páginas del tango desde sus inicios. La función será el sábado 11 de abril a las 19h.

Un momento del espectáculo Glamour Tango. / Redacción Levante-EMV / A. T.

Teatro con humor y música

La segunda de las propuestas llega de la mano de Ron Lalá, una compañía de teatro y humor con música en directo, cuyos montajes teatrales abarcan temas que van desde la actualidad a obras clásicas de la literatura, con un lenguaje escénico propio a menudo basado en el humor crítico y satírico. Fundada en 1996, Ron Lalá consolidó su trayectoria gracias al enorme respaldo del público, el entusiasmo de la crítica, los galardones y las giras nacionales e internacionales obtenidas por cuatro espectáculos estrenados en solo siete años, de 2005 a 2012: Mi misterio del interior, Mundo y final, Time al tiempo y Siglo de Oro, siglo de ahora.

En 4x4, el equipo actual de ronlaleros ofrece en escena una retrospectiva comprimida y esencial de los cuatro espectáculos que definieron su inimitable estilo, con una puesta en escena sencilla, esencial y directa, arropados por unos pocos elementos e instrumentos musicales. Una ruta teatral y musical, con el desafío de revivir las cuatro propuestas y dar cuenta de la evolución creativa y escénica de los ronlaleros. Cuatro espectáculos en uno. Una fiesta del humor crítico y cítrico. Ron Lalá en estado puro. La función será el lunes 13 de abril a las 19 h.