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Cultura

El tango y el teatro con humor suben al escenario del Auditoi de Torrent

L’Auditori de Torrent abre por vacaciones y ofrece dos interesantes propuestas culturales durante el puente de San Vicente

La compañía Ron lalá se sube al escenario del Auditori de Torrent.

La compañía Ron lalá se sube al escenario del Auditori de Torrent. / Redacción Levante-EMV / A. T.

Redacción Levante-EMV

Torrent

L’Auditori de Torrent abre por vacaciones y ofrece dos interesantes propuestas culturales durante el puente de San Vicente. La primera de ellas, GlamourTango, el tango en piel de mujer, es un espectáculo multimedia que rinde homenaje a la mujer a través de la música y la danza. Con un elenco totalmente femenino, GlamourTango constituye una audaz propuesta artística, pero también educacional y motivacional, que pone en valor el papel de la mujer en un estilo en el que ha sido históricamente poco reconocido.

Creado en 2008 por la prestigiosa pianista y directora uruguaya Polly Ferman, cuenta con la participación de un quinteto instrumental, una cantante y cuatro bailarinas, además de integrar elementos multimedia y una cuidada iluminación teatral que resalta la magistral interpretación de todo el elenco. GlamourTango llega a nuestro escenario tras haber sido representado en escenarios de Nueva York y Buenos Aires, para celebrar y honrar a aquellas mujeres que, hasta ahora, habían sido ignoradas a pesar de haber escrito silenciosamente las páginas del tango desde sus inicios. La función será el sábado 11 de abril a las 19h.

Un momento del espectáculo Glamour Tango.

Un momento del espectáculo Glamour Tango. / Redacción Levante-EMV / A. T.

Teatro con humor y música

La segunda de las propuestas llega de la mano de Ron Lalá, una compañía de teatro y humor con música en directo, cuyos montajes teatrales abarcan temas que van desde la actualidad a obras clásicas de la literatura, con un lenguaje escénico propio a menudo basado en el humor crítico y satírico. Fundada en 1996, Ron Lalá consolidó su trayectoria gracias al enorme respaldo del público, el entusiasmo de la crítica, los galardones y las giras nacionales e internacionales obtenidas por cuatro espectáculos estrenados en solo siete años, de 2005 a 2012: Mi misterio del interior, Mundo y final, Time al tiempo y Siglo de Oro, siglo de ahora.

Noticias relacionadas y más

En 4x4, el equipo actual de ronlaleros ofrece en escena una retrospectiva comprimida y esencial de los cuatro espectáculos que definieron su inimitable estilo, con una puesta en escena sencilla, esencial y directa, arropados por unos pocos elementos e instrumentos musicales. Una ruta teatral y musical, con el desafío de revivir las cuatro propuestas y dar cuenta de la evolución creativa y escénica de los ronlaleros. Cuatro espectáculos en uno. Una fiesta del humor crítico y cítrico. Ron Lalá en estado puro. La función será el lunes 13 de abril a las 19 h.

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