Torrent organiza su primera Semana de la Salud con el objetivo de fomentar hábitos saludables entre la ciudadanía

Los días del 22 al 24 de abril, Torrent celebra la Semana de la Salud, una iniciativa organizada por primera vez por el Ayuntamiento en colaboración con la Consellería de Sanidad y el Centro de Salud Pública de la ciudad, que ofrecerá una completa programación de actividades gratuitas para todas las edades orientadas a fomentar hábitos de vida saludables entre la población.

La presentación, celebrada este martes en la Casa de la Cultura, ha marcado el inicio de una semana dedicada a la promoción del bienestar físico y emocional, y ha contado con la participación de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado y el concejal de Sanidad, Santiago Calayatud, miembros del equipo de gobierno y del consistorio y de representantes del ámbito sanitario, institucional y asociativo, como la Directora General de Salud Pública, Begoña Comendador; el director del Centro de Salud Pública de Torrent, Alfredo Amador; Núria Font, médico de Salud Pública de Torrent; y Alfonso López, presidente de ARTIC, entre otros representantes.

Primera edición

Es la primera vez que el Ayuntamiento de Torrent organiza la Semana de la Salud con el claro objetivo de reforzar el compromiso con la promoción de la salud y el bienestar, apostando por la prevención y la educación como herramientas clave para mejorar la calidad de vida de los torrentinos.

Durante el acto de presentación, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, destacó la importancia de impulsar iniciativas que acerquen la promoción de la salud a la ciudadanía y que fomenten hábitos de vida saludables desde una perspectiva amplia, “la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar físico, emocional y social. Por eso iniciativas como esta I Semana de la Salud nos recuerdan que cuidar nuestra salud es una responsabilidad compartida y una tarea que debemos asumir cada día del año”

La alcaldesa también puso en valor el trabajo diario de los profesionales sanitarios, las asociaciones y las entidades que trabajan por el bienestar de la ciudadanía, “la salud se construye entre todos: desde los profesionales de la medicina, la enfermería o la farmacia, hasta las asociaciones y entidades que trabajan por el bienestar físico, mental y social de nuestros vecinos. Su dedicación y compromiso son fundamentales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”.

Un momento de la presentación de la programación. / Redacción Levante-EMV / A. T.

En este sentido, Folgado subrayó que la programación preparada busca acercar la salud a la vida cotidiana de los vecinos a través de actividades prácticas y participativas, “estas jornadas permiten trasladar la salud a la calle y acercarla a la ciudadanía con actividades que ayudan a reflexionar, aprender y mejorar nuestros hábitos. El primer paso para cuidar la salud es tomar conciencia de su importancia y contar con el asesoramiento de los profesionales”.

Por su parte, el concejal de Sanidad, Santiago Calatayud ha explicado que con esta primera edición de la Semana de la Salud “queremos acercar a la ciudadanía herramientas prácticas para mejorar su bienestar en el día a día, fomentando la prevención y los hábitos saludables desde un enfoque cercano y participativo”.

Asimismo, el responsable del área ha destacado que “esta iniciativa nace con vocación de continuidad, implicando a instituciones, profesionales sanitarios, asociaciones y vecinos en un proyecto común por una ciudad más saludable”, ha concluido Calatayud.

Tanto es así que en esta primera edición se pone de manifiesto el carácter interasociativo del proyecto, con la participación de Artic, Fundación Amigó, Círculo Católico, diferentes asociaciones de vecinos, la Asociación Gitana Europea Intercultural de Torrent, diversas farmacias de la ciudad, el Centro de Salud Pública, los tres Consejos de Salud, y el Ayuntamiento de Torrent.

Programación

Esta iniciativa arrancará el día 22 de abril y se desarrollará durante los siguientes dos días en distintos espacios de la ciudad, incluyendo talleres, actividades formativas y acciones participativas dirigidas a todos los públicos. Entre las actividades previstas destacan talleres prácticos como el de suelo pélvico, ‘risoterapia’, alimentación saludable y sexualidad – este último dirigido especialmente a madres y padres de adolescentes –. Asimismo, se han programado propuestas como un taller de reanimación cardiopulmonar (RCP) y toma de constantes, así como una visita al Museo Horta Sud acompañada de un taller de memoria.

La Semana de la Salud culminará con una actividad abierta y lúdica el viernes 24 de abril, que incluirá un paseo con batucada por Torrent, merienda con zumos saludables, pintacaras y la instalación de puestos informativos sobre salud en la zona metro de la Avenida al Vedat.

Desde el Ayuntamiento de Torrent se destaca el carácter participativo de esta iniciativa, que busca implicar a la ciudadanía en el cuidado de su salud desde un enfoque integral. Algunas de las actividades contarán con aforo limitado, por lo que será necesaria inscripción previa.