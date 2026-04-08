AVIVA Paiporta impulsa “Reviscolem. Fiesta por el Valenciano” para reforzar el uso social de la lengua

La Agencia de Promoción del Valenciano AVIVA Paiporta ha organizado, junto con la Plataforma per la Llengua, la jornada “Reviscolem. Fiesta por el Valenciano” el próximo 18 de abril. Se trata de una actividad abierta a toda la ciudadanía que nace con el objetivo de promover, visibilizar y fortalecer el uso social del valenciano en el municipio.

La programación se ha diseñado para ofrecer una experiencia completa que combine música, literatura, cultura popular y actividades para los más pequeños, con la voluntad de hacer del valenciano una lengua de encuentro, de fiesta y de convivencia.

Lengua viva y útil

La concejala de Educación y Promoción Lingüística, Olga Sandrós, ha destacado que “desde el Ayuntamiento de Paiporta, a través de AVIVA, trabajamos para hacer del valenciano una lengua viva, útil y presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. ‘Reviscolem’ es una oportunidad para salir a la calle, compartir cultura y reforzar el vínculo de la ciudadanía con nuestra lengua”.

Sandrós ha añadido que “esta jornada refleja el compromiso del Consistorio con la promoción lingüística desde una perspectiva participativa e inclusiva, implicando a entidades, centros educativos y al tejido cultural local. Queremos que el valenciano sea una lengua de convivencia, de futuro y de oportunidades para todas y todos”.

Cartel de Reviscolem Festa Pel Valencià. / Levante-EMV

La jornada, que tendrá lugar en la plaza 3 de Abril, quiere convertirse así en un espacio de celebración compartida en torno a la lengua, a través de una propuesta cultural diversa y dirigida a todos los públicos. Esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña Reviscolem, que durante el último año ha trabajado para fortalecer el tejido educativo, cultural y comercial de la Ribera y l’Horta Sud.

Actividades culturales para toda la familia

A partir de las 10 de la mañana, el público podrá disfrutar de puestos de libros en valenciano, concebidos como un espacio de difusión de la lectura y de promoción de editoriales y librerías arraigadas en el territorio. La iniciativa, organizada en colaboración con la Asociación de Editoriales del País Valencià, contará también con la participación de librerías de proximidad y proyectos como Camacuc, con el objetivo de fomentar el hábito lector y dar visibilidad a la riqueza y diversidad de la producción literaria en nuestra lengua.

Música en directo

La música en directo será uno de los ejes centrales de la jornada. Factoria de Sons abrirá la programación musical con un concierto familiar especialmente dirigido a los más pequeños, con la voluntad de acercar la música en valenciano de una manera didáctica y divertida. El proyecto, conducido por Aitana Ferrer, está integrado por músicos y docentes que interpretan composiciones propias pensadas para el público infantil y familiar.

La fiesta también contará con las actuaciones de Maria Faubel y del grupo Dissonants, dos propuestas que aportarán estilos y sensibilidades diferentes. La joven cantautora, vecina de Picanya, representa una de las nuevas voces emergentes del panorama musical valenciano. Dissonants, por su parte, es una agrupación vocal con sede en l’Eliana y una marcada vocación reivindicativa, con espectáculos temáticos como “En voz de todas”.

Talleres

A lo largo de la mañana también se desarrollarán diversos talleres infantiles y juveniles, pensados para reforzar el uso del valenciano en contextos lúdicos y participativos. Las actividades buscarán estimular la imaginación, la convivencia y el aprendizaje a través del juego y la cultura. La programación incluirá una ludoteca con juegos de madera de habilidad, puntería y psicomotricidad, con propuestas adaptadas a diferentes edades. Además, el Espai Algrà, proyecto de pensamiento crítico y ecologismo de l’Horta Sud que reivindica la función social del arte, será el encargado de los talleres de teatro. La jornada se completará con otras actividades, como talleres de pintura y de muixeranga. La cultura popular tendrá también un papel destacado con la participación de la Nova Muixeranga d’Algemesí, una asociación cultural que entiende la tradición como una herramienta participativa y transformadora, referente en el País Valenciano.

Síndic de Derechos Lingüísticos

Aprovechando la jornada, Plataforma per la Llengua País Valencià presentará también en Paiporta una nueva iniciativa: el Síndic de Derechos Lingüísticos, un proyecto pensado para dar a conocer, proteger y poner en valor los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Durante el acto, los técnicos de la entidad estarán disponibles para atender, informar y orientar a todas aquellas personas sobre las herramientas que tienen a su alcance para poder vivir plenamente en valenciano.

“Reviscolem. Fiesta por el Valenciano” cuenta con la implicación de entidades, colectivos y personas que trabajan activamente por la defensa y la promoción del valenciano, así como con la colaboración de diversos agentes sociales y culturales locales. Esta red de complicidades pone de manifiesto la importancia del trabajo colectivo a la hora de garantizar el futuro de la lengua y de ampliar sus espacios de uso en la vida cotidiana.