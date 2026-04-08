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El Ayuntamiento de Manises apuesta por la cerámica como motor cultural con una completa programación

El Ayuntamiento de Manises impulsa una programación cultural que incluye conferencias, exposiciones y visitas guiadas, coincidiendo con la XVII Bienal Internacional de Cerámica.

La sala de Els Filtres donde se exponen las obras de la bienal.

La sala de Els Filtres donde se exponen las obras de la bienal. / A. M.

Ada Dasí

Manises

Entre abril y julio, el Ayuntamiento de Manises ha diseñado actividades culturales que acompañará la celebración de la XVII edición de la Bienal Internacional de Cerámica de Manises, una cita consolidada que vuelve a situar a la ciudad como referente internacional en el ámbito de la cerámica artística y de diseño. Conferencias, exposiciones, proyecciones, encuentros profesionales y visitas guiadas, llenarán estas semanas con el objetivo de acercar la cerámica contemporánea a todos los públicos.

El concejal de Cultura y Museos Xavier Morant, ha destacado que “esta programación paralela refuerza el carácter abierto, participativo e internacional de la Bienal, generando espacios de encuentro entre creadores, profesionales y ciudadanía, y consolidando a Manises como un punto de referencia en la innovación y la tradición cerámica”.

El cartel anunciador de la Bienal, con la programación.

El cartel anunciador de la Bienal, con la programación. / A. M.

Programación

El programa arrancará el 23 de abril, a las 18 horas, en la EASD Escola d’Art i Superior de Disseny de València con la sesión PechaKucha Night, centrada en la relación entre cerámica, diseño e innovación y que incluirá una mesa redonda sobre patrimonio gráfico cerámico y la presentación de proyectos contemporáneos. A finales de abril, concretamente el día 29 a las 19 horas, el Centre del Carme acogerá una conferencia dedicada a la obra de Carmen Calvo y Miquel Navarro desde la perspectiva cerámica.

Ya en mayo, la actividad se trasladará a Manises con diversas propuestas. El día 7, en la EASC Escuela de Arte y Superior de Cerámica de Manises, a las 12 horas, tendrá lugar una conferencia internacional sobre el proyecto Arabia Art Department Society, que abordará el diálogo entre arte, diseño y cerámica contemporánea en Helsinki. Ese mismo día se inaugurarán dos exposiciones destacadas: a las 18 horas la de Juan Ortí, Premio BICM 2024 en Cerámica Artística, en la sala MUMAF del edificio El Arte, y a las 19:30 horas la de Carlos Martínez-Mediero, Premio BICM 2024 en la categoría de Cerámica Producto, en la Sala Ceramista Gimeno de la Casa de Cultura.

Uno de los momentos centrales tendrá lugar el 8 de mayo, a las 19 horas, con la gala de entrega de premios e inauguración oficial de la Bienal en el Parque Los Filtros de Manises. A partir de esa fecha, el público podrá visitar las exposiciones hasta el 31 de julio en diferentes espacios de la ciudad.

Proyecciones y visitas guiadas

El programa incluye también actividades audiovisuales con las proyecciones del Festival de Cine Cerámico CICEMA, que tendrán lugar a las 19 horas del 17 de mayo y el 21 de junio en el Auditori Germanies, así como una charla con el ceramista Juan Carlos Iñesta en el Museo de Cerámica de Manises el 11 de junio a las 19 horas.

Además, se han organizado visitas guiadas gratuitas a las exposiciones de la Bienal, a cargo de la ceramista Ana Illueca, que tendrán lugar los días 9, 10, 23 y 24 de mayo y 13, 14, 27 y 28 de junio, previa inscripción al correo turismo@manises.es

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Con esta completa programación, Manises reafirma su apuesta por la cerámica como motor cultural, creativo y económico, ofreciendo una propuesta diversa que combina tradición, contemporaneidad e innovación.

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