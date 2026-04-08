El Ayuntamiento de Manises apuesta por la cerámica como motor cultural con una completa programación

Entre abril y julio, el Ayuntamiento de Manises ha diseñado actividades culturales que acompañará la celebración de la XVII edición de la Bienal Internacional de Cerámica de Manises, una cita consolidada que vuelve a situar a la ciudad como referente internacional en el ámbito de la cerámica artística y de diseño. Conferencias, exposiciones, proyecciones, encuentros profesionales y visitas guiadas, llenarán estas semanas con el objetivo de acercar la cerámica contemporánea a todos los públicos.

El concejal de Cultura y Museos Xavier Morant, ha destacado que “esta programación paralela refuerza el carácter abierto, participativo e internacional de la Bienal, generando espacios de encuentro entre creadores, profesionales y ciudadanía, y consolidando a Manises como un punto de referencia en la innovación y la tradición cerámica”.

El cartel anunciador de la Bienal, con la programación. / A. M.

Programación

El programa arrancará el 23 de abril, a las 18 horas, en la EASD Escola d’Art i Superior de Disseny de València con la sesión PechaKucha Night, centrada en la relación entre cerámica, diseño e innovación y que incluirá una mesa redonda sobre patrimonio gráfico cerámico y la presentación de proyectos contemporáneos. A finales de abril, concretamente el día 29 a las 19 horas, el Centre del Carme acogerá una conferencia dedicada a la obra de Carmen Calvo y Miquel Navarro desde la perspectiva cerámica.

Ya en mayo, la actividad se trasladará a Manises con diversas propuestas. El día 7, en la EASC Escuela de Arte y Superior de Cerámica de Manises, a las 12 horas, tendrá lugar una conferencia internacional sobre el proyecto Arabia Art Department Society, que abordará el diálogo entre arte, diseño y cerámica contemporánea en Helsinki. Ese mismo día se inaugurarán dos exposiciones destacadas: a las 18 horas la de Juan Ortí, Premio BICM 2024 en Cerámica Artística, en la sala MUMAF del edificio El Arte, y a las 19:30 horas la de Carlos Martínez-Mediero, Premio BICM 2024 en la categoría de Cerámica Producto, en la Sala Ceramista Gimeno de la Casa de Cultura.

Uno de los momentos centrales tendrá lugar el 8 de mayo, a las 19 horas, con la gala de entrega de premios e inauguración oficial de la Bienal en el Parque Los Filtros de Manises. A partir de esa fecha, el público podrá visitar las exposiciones hasta el 31 de julio en diferentes espacios de la ciudad.

Proyecciones y visitas guiadas

El programa incluye también actividades audiovisuales con las proyecciones del Festival de Cine Cerámico CICEMA, que tendrán lugar a las 19 horas del 17 de mayo y el 21 de junio en el Auditori Germanies, así como una charla con el ceramista Juan Carlos Iñesta en el Museo de Cerámica de Manises el 11 de junio a las 19 horas.

Además, se han organizado visitas guiadas gratuitas a las exposiciones de la Bienal, a cargo de la ceramista Ana Illueca, que tendrán lugar los días 9, 10, 23 y 24 de mayo y 13, 14, 27 y 28 de junio, previa inscripción al correo turismo@manises.es

Con esta completa programación, Manises reafirma su apuesta por la cerámica como motor cultural, creativo y económico, ofreciendo una propuesta diversa que combina tradición, contemporaneidad e innovación.