El Ayuntamiento de Torrent prevé 160 expedientes de contratación en 2026 para optimizar los servicios a los ciudadanos

Con el objetivo de mejorar la eficiencia, la transparencia y la organización de la actividad contractual municipal, la junta de gobierno de Torrent ha dado luz verde al Plan Anual de Contratación para el ejercicio 2026, un instrumento de planificación que recoge la previsión de las licitaciones a lo largo del presente año.

El documento, elaborado por el Servicio de Contratación y Patrimonio a partir de las necesidades trasladadas por las distintas áreas municipales, contempla un total de 160 expedientes de contratación, de los cuales 143 corresponden a nuevas licitaciones y 17 a posibles prórrogas de contratos ya existentes.

Este Plan permite anticipar la actividad contractual del Ayuntamiento, garantizando que tanto los departamentos municipales como las empresas interesadas dispongan de información previa sobre las licitaciones previstas, favoreciendo así la concurrencia y la obtención de mejores ofertas para la administración.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que la aprobación de este plan refleja la voluntad del equipo de gobierno de impulsar una gestión más ordenada, eficiente y transparente de los recursos públicos, “demuestra la apuesta del Ayuntamiento de Torrent por anticipar la gestión pública y planificar con rigor la contratación municipal. La previsión y la organización permiten mejorar los servicios que prestamos a los ciudadanos, garantizar mayor transparencia y facilitar que las empresas puedan preparar sus ofertas con tiempo y en igualdad de condiciones”, ha señalado la alcaldesa.

Planificación para mejorar la gestión municipal

El Plan Anual de Contratación responde a la obligación legal establecida por la Ley de Contratos del Sector Público, que exige a las administraciones programar y dar a conocer con antelación su actividad contractual, especialmente en aquellos contratos sujetos a regulación armonizada. Además, el Ayuntamiento de Torrent utiliza este instrumento como una herramienta estratégica de planificación, que permite coordinar las necesidades de las distintas áreas municipales y evitar situaciones de urgencia o acumulación de expedientes.

Entre los objetivos principales del plan destacan racionalizar la contratación pública, evitar la improvisación en la gestión administrativa, mejorar los plazos de tramitación y garantizar la continuidad de los servicios municipales, evitando interrupciones en los contratos que finalizan durante el ejercicio.

En este sentido, la concejala del área de Hacienda y Desarrollo Económico, Sonia Roca, ha subrayado la importancia de la planificación en la gestión municipal, “la planificación de la contratación es fundamental para garantizar una administración eficaz y moderna. Con este plan podemos anticipar las necesidades de todas las áreas municipales, organizar mejor el trabajo administrativo y evitar situaciones de urgencia que dificultan la gestión”, ha explicado.

Contratación prevista en todas las áreas municipales

El Plan de Contratación 2026 recoge expedientes en prácticamente todas las áreas del Ayuntamiento, reflejando el carácter transversal de la contratación pública municipal. Entre las áreas con mayor volumen de expedientes previstos destacan Urbanismo, Modernización, Movilidad, Seguridad Ciudadana, Educación, Bienestar Social y Contratación, junto a otros servicios municipales que también requieren contrataciones para el desarrollo de su actividad diaria.

Las licitaciones previstas incluyen contratos de servicios, suministros, obras y concesiones de servicios, vinculados al funcionamiento de los servicios municipales, la gestión de instalaciones públicas, la organización de actividades y el mantenimiento de infraestructuras.

Impulso a nuevos sistemas de contratación más ágiles

El Plan también contempla la implantación progresiva de Sistemas Dinámicos de Adquisición (SDA) como herramienta para mejorar la gestión de determinados contratos recurrentes. Estos sistemas permiten gestionar de forma más ágil y electrónica la contratación de suministros y servicios frecuentes, fomentando la concurrencia empresarial y facilitando la participación de pequeñas y medianas empresas.

Actualmente, el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha un primer sistema dinámico para el suministro de materiales y productos de uso habitual en los departamentos municipales, en el que participan más de 70 empresas, y trabaja en la implantación de nuevos sistemas para distintos tipos de servicios.

Un instrumento flexible al servicio de la gestión municipal

El Plan Anual de Contratación tiene carácter programático y no vinculante, lo que significa que podrá adaptarse a lo largo del año en función de nuevas necesidades municipales o circunstancias sobrevenidas.

No obstante, su aprobación permite al Ayuntamiento disponer de una visión global de la actividad contractual prevista, facilitando la coordinación interna y reforzando los principios de transparencia, eficiencia y buen gobierno en la gestión pública. La alcaldesa ha concluido destacando que “la planificación es clave para seguir avanzando hacia una administración más moderna, organizada y eficaz, capaz de responder con mayor rapidez y calidad a las necesidades de los vecinos de Torrent”.