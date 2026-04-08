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Educación

El CEIP Les Sitges de Burjassot convierte el municipio en un aula de matemáticas al aire libre para los alumnos de Primaria

En una iniciativa innovadora, el alumnado del CEIP Les Sitges de Burjassot exploró conceptos matemáticos como distancias y ángulos, transformando la plaza del Ayuntamiento en un espacio de aprendizaje práctico

Una alumna hace cálculos en les Sitges de Burjassot.

Una alumna hace cálculos en les Sitges de Burjassot. / A. B.

Redacción Levante-EMV

Burjassot

Gracias al trabajo realizado por el profesorado del CEIP Les Sitges de Burjassot, que participa en el programa de Refuerzo de la Competencia Matemática, el municipio se ha convertido para el alumnado de 5º de primaria del centro en una gran aula al aire libre en la que patrimonio y aprendizaje se han dado la mano durante una mañana de clase muy diferente.

Esta actividad, que se ha desarrollado con el objetivo de reforzar las habilidades matemáticas del alumnado mediante metodologías innovadoras y motivadoras, ha hecho que, desde la plaza del Ayuntamiento hasta El Pouet, Burjassot fuera, durante una mañana, el aula del citado alumnado que ha participado en una ruta matemática por los principales espacios del municipio, con especial protagonismo en Les Sitges y los alrededores de la Plaza del Ayuntamiento.

Trabajar conceptos matemáticos

A través de esta actividad, las niñas y los niños han podido trabajar conceptos matemáticos de manera práctica y divertida; conceptos tales como cálculo de distancias, medida de ángulos, estimaciones, geometría o resolución de problemas reales vinculados al entorno más próximo. Todo esto, en un contexto significativo que fomenta la curiosidad y el aprendizaje activo.

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El resultado ha sido “una experiencia muy positiva, donde el alumnado no solo ha aprendido matemáticas, sino que también ha redescubierto su pueblo desde una nueva mirada. De esta manera lúdica, podemos disfrutar de las matemáticas y entender que forman parte de nuestro día a día", tal y como han señalado desde el centro.

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