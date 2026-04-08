La cuenta de un almuerzo en Torrent con sorpresa: 2 euros de más por comensal en fin de semana

El ir a tomar algo a un restaurante los fines de semana y festivos puede salir más caro que entre semana. Eso es algo que desconocían los clientes que fueron a almorzar a un bar de Torrent y que al pedir la cuenta se llevaron la sorpresa de tener que pagar 2 euros más de lo consumido por comensal por este concepto, aunque no se avisó con antelación ni estaba especificado en carta, como exponen los afectados.

La polémica está servida, nunca mejor dicho, ya que la publicación en las redes sociales tiene cientos de comentarios, tanto a favor como en contra del cobro de este plus que, como se señala en algunos de ellos, tiene que comunicarse a los clientes "para que sea legal".

Total a pagar

La cuenta total asciende a 78,90 euros para tres comensales que pidieron tres almuerzos especiales a 10 euros cada uno, patatas rancheras por 13,90 y pulpo por 26, además de dos botellas de agua de medio litro a 1,50. La queja no es por la cuenta en si, sino por esos 2 euros de más que consideran "abusivo".

Hosteleros

En el lado contrario están los comentarios de los hosteleros que están a favor de cobrar este plus pero con un porcentaje sumado a las consumiciones los fines de semana y festivos, pero siempre comunicándolo a los clientes. Los cometarios más sarcásticos son los que comparan el precio que pagaron por el pulpo con los dos euros cobrados por servir la mesa en estos días en los que todos descansan, mientras los camareros y hosteleros trabajan.