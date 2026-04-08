Detenidos los autores de 16 robos en casetas de l'Horta Nord

La Guardia Civilha detenido a los tres autores de 16 robos con fuerza en casetas de Albalat dels Sorells, Massalfassar, Pobla de Farnals, Massamagrell, Mahuella y Museros.

Debido al incremento de los robos en casetas, especialmente en zonas aisladas, normalmente rodeadas de cultivo, se estableció un operativo para tratar de identificar a los autores y prevenir la comisión de futuros hechos delictivos.

Estas casetas eran violentadas continuamente y los autores sustraían material y herramientas relacionadas con el cultivo para tratar de venderlas posteriormente.

Imágenes de cámaras de seguridad

La investigación se centró en analizar las imágenes de seguridad de varias cámaras y logró así identificar a tres personas con numerosos antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza.

16 delitos de robo con fuerza

En ese momento se realizan varias actuaciones para tratar de localizar y detener a los autores, cosa que finalmente se logra el pasado 24 de marzo. A los tres detenidos (dos hombres y una mujer, todos españoles de entre 29 y 47 años de edad) se les imputa la comisión de 16 delitos de robo con fuerza.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Massamagrell en colaboración con la Policía Local de Massamagrell. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Massamagrell.