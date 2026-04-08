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Detenidos los autores de 16 robos en casetas de l'Horta Nord

Tras analizar imágenes de seguridad, la Guardia Civil identificó y detuvo a los autores de robos en casetas, todos con antecedentes policiales, imputándoles 16 delitos en total

Detenidos los tres autores de robos en casetas en L’Horta Nord

Detenidos los tres autores de robos en casetas en L’Horta Nord

Redacción Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Massamagrell

La Guardia Civilha detenido a los tres autores de 16 robos con fuerza en casetas de Albalat dels Sorells, Massalfassar, Pobla de Farnals, Massamagrell, Mahuella y Museros.

Debido al incremento de los robos en casetas, especialmente en zonas aisladas, normalmente rodeadas de cultivo, se estableció un operativo para tratar de identificar a los autores y prevenir la comisión de futuros hechos delictivos.

Estas casetas eran violentadas continuamente y los autores sustraían material y herramientas relacionadas con el cultivo para tratar de venderlas posteriormente.

Imágenes de cámaras de seguridad

La investigación se centró en analizar las imágenes de seguridad de varias cámaras y logró así identificar a tres personas con numerosos antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza.

16 delitos de robo con fuerza

En ese momento se realizan varias actuaciones para tratar de localizar y detener a los autores, cosa que finalmente se logra el pasado 24 de marzo. A los tres detenidos (dos hombres y una mujer, todos españoles de entre 29 y 47 años de edad) se les imputa la comisión de 16 delitos de robo con fuerza.

Noticias relacionadas y más

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Massamagrell en colaboración con la Policía Local de Massamagrell. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Massamagrell.

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