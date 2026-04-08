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Más de 2.000 fotos antiguas: Rafelbunyol crea un archivo para conservar la historia y las vivencias de sus vecinos

Fran López, alcalde de Rafelbunyol, destaca que el proyecto rescata historias y tradiciones locales, mientras que Alicia Piquer subraya la necesidad de un archivo fotográfico municipal

El proyecto participativo “L’Àlbum del Poble” reúne ya 2.031 imágenes aportadas por unas 50 familias y avanza hacia la creación de un archivo fotográfico local y una futura exposición pública

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Imagen aportadas por familias de Rafelbunyol al proyecto "L’ÀLBUM DEL POBLE". / A. R.

Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

Rafelbunyol

Rafelbunyol ha logrado recopilar ya 2.031 imágenes históricas en la primera fase de “L’Àlbum del Poble”, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento para rescatar, conservar y poner en valor la memoria visual y emocional del municipio a través de fotografías familiares. La participación vecinal ha sido clave en un proyecto que ya ha implicado a cerca de medio centenar de familias y que se perfila como una herramienta fundamental para proteger el patrimonio gráfico local.

La iniciativa, coordinada técnicamente por Pedro Vicente-Mullor, profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València y miembro del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, busca recuperar no solo imágenes antiguas, sino también las historias personales y colectivas que ayudan a explicar la evolución de Rafelbunyol. A través de escenas cotidianas, retratos familiares, celebraciones y estampas de otra época, el municipio reconstruye parte de su identidad y de su memoria compartida.

Inicio de la segunda fase

Tras esta primera fase de recogida, el proyecto entra ahora en una segunda etapa centrada en la creación de una base de datos que permita organizar, preservar y estudiar todo el material recopilado, además de analizar su futura accesibilidad pública. El objetivo final será celebrar una exposición abierta a la ciudadanía con una selección de las fotografías y de los relatos asociados a ellas, en un homenaje a las familias y a la vida cotidiana de Rafelbunyol a lo largo del siglo XX.

El alcalde, Fran López, ha subrayado que la respuesta vecinal está siendo “extraordinaria” y ha destacado que el proyecto permite rescatar “no solo imágenes, sino también historias, tradiciones y vivencias” que forman parte del patrimonio local.

Por su parte, la concejala de Cultura, Alicia Piquer, ha remarcado que esta iniciativa confirma la necesidad de crear un archivo fotográfico local que evite la pérdida de la memoria gráfica del municipio en un contexto marcado por la digitalización y la dispersión de los archivos familiares.

Un proceso que sigue abierto

El proceso sigue abierto y las personas interesadas pueden continuar participando llevando sus fotografías a la Biblioteca Municipal, donde el equipo de la Universitat Politècnica las digitaliza y concierta una cita con sus propietarios para documentar los recuerdos, las historias y las personas que aparecen en las imágenes.

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Las fotografías originales se devuelven a sus dueños, mientras que las copias digitales pasan a integrarse en un archivo visual colectivo concebido como patrimonio compartido de todo el pueblo.

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