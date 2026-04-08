Nueva brecha en Compromís Torrent: la edila Herrada no apoya las enmiendas de su portavoz sobre subvenciones

La brecha abierta en el seno de Compromís Torrent ha vuelto a salir a la luz en el último pleno en el que se aprobaron las subvenciones a asociaciones locales.

El portavoz de Compromís-Podem- Esquerra Unida, Xavier Martí, expuso las enmiendas presentadas por el grupo. Entre ellas una para suprimir las subvenciones a las entidades relacionadas con la caza y la pesca.

Además, Martí intervino para explicar la abstención del grupo con respecto a la subvención a la parroquia del Vedat por un informe de Intervención en contra, pero se quedó solo levantado la mano en su votación porque su compañera de sillón, María Jesús Herrada, optó por apoyar la enmienda del PSPV para que la entidad percibiera la dotación económica. No obstante, su voto no fue decisivo porque la propuesta salió adelante con solo el único posicionamiento en contra del portavoz de Compromís.

“No he roto ninguna disciplina de voto porque el portavoz toma decisiones de manera unilateral, sin diálogo ni consenso”, explica la concejala. “Si él vota una cosa y yo otra, es porque el tema no se ha tratado ni consensuado previamente”, comenta y añade que “no tengo por qué levantar la mano cuando lo hace él por inercia”.

Subvenciones para la caza y pesca

Esta situación se repitió en otro de los puntos, cuando Herrada se abstuvo en la votación de una de las enmiendas presentadas por su propio grupo municipal para retirar las subvenciones a entidades relacionadas con la caza y la pesca y repartirlas entre otras de carácter social.

Esta no es la primera vez que Herrada toma posicionamientos distintos a su grupo municipal en una sesión plenaria, como apunta Martí. “Como concejala puede hacer lo que considere porque el acta es personal”, apunta, aunque reconoce su “sorpresa” cuando no apoyó la enmienda de carácter animalista, que ”no acabo de entender”. “Las mociones las presenta el portavoz de la agrupación y en otras ocasiones hemos llevado a pleno alguna propuesta de ella”, comenta.

Tensión en el grupo municipal

Hace casi un año, Herrada se revolvió contra su propio grupo municipal y denunció públicamente el «maltrato psicológico» que sufría desde hacía meses, acusando a la coalición de «abandono» y de «mirar para otro lado».

Incluso desde Compromís-Podem-Esquerra Unida llegaron a pedirle el acta como concejala, sin que llegara a mayores. Actualmente, situaciones como estas que ponen de manifiesto la tirantez que sigue existiendo entre los miembros del grupo municipal.