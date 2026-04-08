Nueva Oficina de Vivienda en Paterna: información y ayuda para subvenciones de vivienda, alquiler y eficiencia energética

Paterna ha dado un paso más en materia de vivienda con la puesta en marcha de una nueva Oficina Municipal sobre Vivienda, un servicio con el que el Ayuntamiento busca facilitar a la población el acceso a ayudas públicas, mejorar la información disponible y acompañar a los vecinos en la tramitación de subvenciones y consultas relacionadas con el acceso y la mejora de la vivienda.

La iniciativa, anunciada este 8 de abril por el consistorio, nace con un enfoque claramente práctico: acercar la administración a la ciudadanía en uno de los asuntos que más preocupa a las familias, como es la vivienda. La nueva oficina ofrecerá información sobre ayudas de ámbito estatal, autonómico, provincial y local, así como asesoramiento personalizado según cada caso y apoyo directo en la gestión de solicitudes.

Bono Alquiler Joven

Entre los recursos sobre los que se informará figuran programas como el Bono Alquiler Joven, subvenciones para la mejora de la eficiencia energética, ayudas para la rehabilitación de viviendas y orientación en materia de acceso a una vivienda. El objetivo municipal es que ninguna persona deje de optar a estas líneas de apoyo por desconocimiento o por la complejidad burocrática de los trámites.

Uno de los elementos más destacados de esta actuación es su formato de atención. El servicio se prestará a través de la empresa pública Gestión y Servicios de Paterna (Gespa) y combinará distintos canales: atención telefónica, correo electrónico, reuniones online y un servicio presencial itinerante que recorrerá los diferentes barrios del municipio. De este modo, el Ayuntamiento trata de llevar la información allí donde está la ciudadanía y evitar que el acceso a la administración dependa solo de desplazamientos o gestiones digitales.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha enmarcado esta medida en la necesidad de ofrecer respuestas útiles ante una de las principales inquietudes vecinales. Según ha señalado, el consistorio pretende estar “al lado de las personas, ayudándolas de forma directa, cercana y eficaz” en un ámbito tan sensible como el residencial, pues “la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía". También ha remarcado que esta oficina permitirá ofrecer un servicio integral de atención ciudadana para mejorar el acceso a recursos públicos que en muchas ocasiones no se solicitan por falta de información.

Reforzar la administración local

Desde la perspectiva local e inmobiliaria, la apertura de esta oficina supone reforzar el papel del Ayuntamiento como mediador informativo en un contexto en el que cada vez más hogares necesitan orientación para acceder a ayudas al alquiler, rehabilitar inmuebles o mejorar la eficiencia energética de sus viviendas. Más allá de la apertura de nuevas promociones o del debate sobre precios, la iniciativa pone el foco en la gestión diaria de las necesidades residenciales de la población y en el acompañamiento administrativo como herramienta de política pública.

"El consistorio pretende estar al lado de las personas, ayudándolas de forma directa, cercana y eficaz” Juan Antonio Sagredo — Alcalde de Paterna

Con esta nueva Oficina Municipal sobre Vivienda, Paterna busca consolidar una red de atención más cercana y accesible, especialmente en un momento en el que la información rápida, clara y personalizada puede ser decisiva para que muchas familias aprovechen subvenciones y recursos que ya existen, pero que a menudo no llegan con facilidad al conjunto de la ciudadanía.