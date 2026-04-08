Ocho municipios de l’Horta recibirán 2,7 millones de euros de la Diputació de València para inversiones

Un total de ocho municipios de l’Horta recibirán una inversión de 2,7 millones, enmarcada en el Pla Obert de la Diputació de València. Concretamente, en l’Horta Sud se ha dado el visto bueno a cinco proyectos por valor de más de dos millones y en l’Horta Nord se han validado cuatro proyectos por 702.800 euros.

Por lo que se refiere a l’Horta Sud, destacan los dos proyectos de Paiporta, que suman una inversión de 1.455.000 euros: rehabilitación de edificio en calle San José (900.000 euros) y habilitación de local para servicios de Bienestar Social (555.000 euros). Además, en Picassent se reurbanizará una parcela del cementerio (235.000 euros); Mislata reformará la plaza Victoria Kent con nuevo pavimento y juegos infantiles (170.000 euros); y Silla destinará 145.000 euros a renovar y mejorar distintas vías urbanas.

En cuanto a l’Horta Nord, los proyectos más cuantiosos son los de la rehabilitación y cambio de uso de un edificio para el Hogar del Jubilado en Emperador (280.000 euros) y la sustitución del sistema de climatización y ventilación del edificio social Pouacho de Moncada (260.000 euros). Igualmente, Alboraya reparará la cubierta del mercado municipal con 142.000 euros y Bonrepòs i Mirambell destinará 20.800 euros a renovar la pista deportiva de fútbol sala.

Otras comarcas valencianas

El Pla Obert de la Diputación suma ya 1.053 proyectos en marcha o ejecutados en las comarcas valencianas, con una inversión de 158 millones de euros de los 350 millones de los que consta el plan cuatrienal, principal programa inversor de la corporación. Estas cifras se han alcanzado tras la aprobación del último decreto, con fecha 30 de marzo, en el que se da luz verde a 66 iniciativas presentadas por 49 ayuntamientos y dos mancomunidades. “El Pla Obert incrementa su ritmo con el transcurso de la legislatura, tal y como habíamos previsto al dotarlo de mayor flexibilidad y sin tiempos cerrados”, destaca la vicepresidenta Natàlia Enguix.

Enguix es la responsable de Cooperación Municipal, el área que coordina el mayor plan inversor en la historia de la Diputació de València. En su opinión, “la evolución del programa demuestra que no nos equivocamos concediendo más facilidades a los ayuntamientos para presentar sus solicitudes en cualquier momento, permitiendo que maduren la decisión de en qué invertir el dinero, bien sea en pequeñas obras y adquisición de material o en grandes proyectos de legislatura que con menos tiempo es complicado poner en marcha”.

La responsable de Cooperación coincide con el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, en que el Pla Obert “es el reflejo de la cercanía que la institución debe tener con los 266 municipios de la provincia, las entidades locales menores y las mancomunidades”. Para Mompó, el programa inversor incluye “todo aquello que nos plantean los ayuntamientos y que necesitan sus vecinas y vecinos, desde actuaciones urbanísticas hasta mejoras de la accesibilidad y las zonas verdes y deportivas, pasando por la adecuación de edificios y la renovación del ciclo del agua, entre otras muchas solicitudes como la adquisición de materiales y vehículos municipales”.