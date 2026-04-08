Paiporta acoge el lanzamiento de Raeecciona para impulsar el reciclaje de aparatos eléctricos

La tienda de electrodomésticos Romsat, ubicada en la Plaça la Sènia de Paiporta, ha acogido este miércoles el acto de presentación de la campaña Raeecciona, una iniciativa de concienciación ambiental que busca fomentar el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) a través del comercio de proximidad.

La elección de este establecimiento no es casual: se trata de la única tienda de electrodomésticos que permanece activa en Paiporta tras la dana que asoló gran parte del tejido comercial del municipio. Este hecho refuerza el mensaje central de la campaña, que sitúa al comercio local como agente clave en la reconstrucción, la sostenibilidad y la cohesión social.

Durante el acto, el director de Marketing y Eventos de Recyclia, Julio Lema, ha destacado que Raeecciona, “nace para cambiar hábitos y demostrar que reciclar es fácil, cercano y accesible”. “Queremos que la ciudadanía entienda que el mismo lugar donde compra sus aparatos es también el lugar donde puede darles un final responsable”, ha recalcado.

Un reconocimiento al comercio local

Por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha subrayado el simbolismo del acto: “Celebrar este lanzamiento en esta tienda, la única que ha resistido tras la dana, es también un reconocimiento al esfuerzo del comercio local y a su papel fundamental en la recuperación del municipio”. “Esta campaña conecta sostenibilidad y resiliencia”, ha manifestado.

La iniciativa promueve el consumo circular. / ED

Asimismo, el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, ha señalado que la correcta gestión de los residuos electrónicos “es un reto ambiental prioritario” y ha destacado que esta iniciativa “marca la línea a seguir a nivel local, autonómico y estatal”. “Iniciativas como ésta acercan soluciones reales a la ciudadanía, eliminando barreras y facilitando la participación activa en la economía circular”, ha añadido.

La campaña parte de un problema global: solo una parte de los residuos electrónicos se recicla correctamente, mientras que el resto acaba contaminando el entorno y desaprovechando materiales valiosos. La iniciativa promueve un modelo de consumo circular en el que comprar, usar y reciclar forman parte de un mismo proceso. Para ello, la campaña desplegará acciones informativas en todos los municipios de la Comunitat Valenciana, tendrá presencia en puntos de venta, se impartirá formación a comerciantes y se plantearán sorteos para incentivar la participación ciudadana.