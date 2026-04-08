Una vecina de Paterna lleva la falta de prensa en papel en bibliotecas al Síndic de Greuges

La falta de prensa en papel en las bibliotecas municipales de Paterna ha acabado en el Síndic de Greuges. Una vecina del municipio, Mercedes Garbin Laguna, ha presentado una queja ante la institución autonómica tras no recibir respuesta del Ayuntamiento a la solicitud que registró el pasado 6 de marzo para pedir la reposición de periódicos y revistas en formato físico en la red pública de bibliotecas.

Según expone en su escrito, desde el inicio de 2026 ha detectado la "ausencia total de prensa diaria en formato físico" en las salas de lectura, una situación que afecta especialmente a usuarios habituales de centros como la biblioteca de la urbanización de la Canyada. La reclamación recuerda que hasta ahora estos espacios ofrecían cabeceras como Levante-EMV y otros diarios de ámbito regional y nacional.

Golpea a mayores y a vecinos con dificultades de acceso digital

La denunciante sostiene que la retirada de la prensa impresa "no es una cuestión menor", sino un recorte que golpea de lleno a vecinos mayores, personas con dificultades de acceso digital y usuarios que prefieren el papel por costumbre, comodidad o salud visual. En el texto remitido al consistorio defiende que la lectura de prensa en formato físico sigue siendo "un servicio esencial para el fomento de la cultura y la información ciudadana”, y advierte de que obligar a consultar las noticias solo a través de pantallas incrementa la brecha digital.

En esa misma línea, Mercedes Garbin compara la desaparición de este servicio con la exclusión financiera que han denunciado en los últimos años muchos mayores en el ámbito bancario. A su juicio, la administración pública debe garantizar también un acceso analógico y cercano a la información, sin dejar fuera a una parte de la población que sigue encontrando en la prensa en papel una herramienta cotidiana de información, compañía y participación social.

Cuáles son los motivos

La instancia presentada ante el Ayuntamiento reclamaba explicaciones sobre los motivos de la interrupción del servicio y pedía que, si el problema respondía a un retraso en la contratación, se actuara “con la mayor brevedad posible” para recuperar la prensa en papel. Además, solicitaba una solución puente mediante contrato menor o suministro directo mientras se resuelven los trámites administrativos, así como garantizar presupuesto suficiente para evitar que esta ausencia se cronifique.

El escrito quedó registrado oficialmente en el Ayuntamiento de Paterna el 6 de marzo de 2026 a las 09.20 horas, con el número 10645, según el justificante telemático aportado por la propia reclamante. En ese documento se recoge también que la petición advertía ya de la desaparición de los periódicos físicos desde comienzos del año y reclamaba una reposición inmediata del servicio.

Sin respuesta y al Síndic

Un mes después, y sin contestación municipal, la vecina decidió acudir al Síndic de Greuges. En la queja presentada el 7 de abril, señala que el consistorio ha superado el plazo legal de respuesta y solicita la intervención de la institución para que supervise la actuación del Ayuntamiento y garantice, al menos, una respuesta clara sobre el estado del servicio de prensa en las bibliotecas públicas de Paterna.

El caso reabre el debate sobre el papel de las bibliotecas como espacios de acceso universal a la información y sobre el riesgo de que la digitalización total deje atrás a una parte de la ciudadanía. En este caso, la queja vecinal pone sobre la mesa una reivindicación muy concreta: que volver a encontrar el periódico en la sala de lectura no sea un gesto del pasado, sino un servicio público básico en Paterna.