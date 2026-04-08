Menores pintan esvásticas en el entorno de un colegio de El Puig y sus padres asumen los gastos de los desperfectos

Una gamberrada, eso parece que ha sido la aparición de esvásticas de color rojo pintadas en el entorno del colegio Pare Jofré de El Puig, que obligó a la Policía Local a reforzar la vigilancia. Los hechos ocurrieron el pasado sábado y los agentes pudieron identificar a los posibles responsables.

Según la información recabada por el Ayuntamiento, todo apunta a que se trata de una conducta incívica protagonizada por menores. Las familias afectadas han trasladado sus disculpas y se han ofrecido a asumir el coste de los desperfectos ocasionados.

La zona tras los trabajos de limpieza. / A. P.

Por su parte, los servicios municipales de mantenimiento ya han eliminado las pintadas. Desde el Ayuntamiento, agradecen "la rápida actuación de todos los servicios implicados" y recuerdan, una vez más, "la importancia de cuidar y respetar los espacios públicos y, especialmente, los entornos educativos, que son de todos y todas".