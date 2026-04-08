El Ayuntamiento de Silla contrata a 81 personas con el segundo Plan DANA de Empleo para la recuperación del municipio

El Ayuntamiento de Silla ha puesto en marcha el segundo Plan DANA de Empleo, una nueva actuación destinada a acelerar la recuperación del municipio tras los daños provocados por la riada y, al mismo tiempo, reforzar la inserción laboral con la contratación de 81 personas. El programa cuenta con una subvención de 562.947 euros financiada por el Gobierno de España.

Las incorporaciones se han producido este miércoles y permitirán reforzar distintos trabajos de mejora, rehabilitación y reconstrucción en el término municipal. La iniciativa se enmarca en la Orden TES/1302/2025, de 14 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con financiación de la Unión Europea.

Perfiles variados

Los perfiles contratados son variados y responden a necesidades concretas del municipio. Entre ellos figuran profesionales de ingeniería, trabajo social, información turística, educación social, conserjería y administración, además de personal de oficios como oficiales de obra, pintores, jardinería, peones agrícolas, capataces, barrenderos, personal de limpieza y técnicos ambientales. Los contratos tendrán una duración de tres meses.

Este segundo plan da continuidad al primer Plan DANA de Empleo impulsado en Silla, que permitió contratar a 61 personas durante seis meses gracias a otra subvención estatal de 714.420 euros. En aquella primera fase, los trabajos se concentraron principalmente en los polígonos industriales y en el Parque Natural de la Albufera, dos de los espacios más castigados por el temporal en el municipio.

El alcalde destaca su relevancia

El alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, ha subrayado la relevancia de estos programas al asegurar que no solo ayudan a avanzar en la recuperación tras la DANA, sino que también "generan oportunidades laborales" para vecinos y vecinas del municipio. El primer edil ha enmarcado ambas actuaciones dentro de una “inversión histórica” por su "impacto directo" en la mejora urbana y en la "calidad de vida" de la ciudadanía. Asimismo, ha subrayado que “la colaboración entre administraciones está siendo clave para dar una respuesta eficaz a una situación excepcional, y desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para aprovechar al máximo estos recursos en beneficio del conjunto de la ciudadanía”.

Más de 1,2 millones

Con la suma del primer y el segundo plan, el Ayuntamiento de Silla ha recibido 1.277.367 euros en subvenciones del Gobierno de España, lo que ha permitido la contratación de 142 personas. Esta cifra consolida el Plan DANA de Empleo como una de las principales herramientas locales para afrontar la reconstrucción posdana y, a la vez, dinamizar el empleo en la localidad.