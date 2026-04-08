Torrent celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, junto a miembros del equipo de gobierno y consistorio, visitó en la tarde de ayer las actividades organizadas en la calle Juan XXIII con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano (8 de abril), una jornada festiva impulsada por la Asociación Gitana Europea e Intercultural (ASOGINTER) y abierta a toda la ciudadanía, donde estuvo acompañada por el presidente de la asociación, Juan Costa Gil, y miembros de ASOGINTER.

Durante la visita institucional, la alcaldesa y los concejales pudieron compartir momentos con los vecinos y familias, participando en una tarde marcada por la convivencia, la música, la cultura y las actividades familiares.

La programación incluyó baile, merienda, pintacaras, animación infantil y diferentes propuestas de carácter participativo, que congregaron a numerosos asistentes en un ambiente festivo y comunitario.

Este encuentro se enmarca en la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebra cada año el 8 de abril en todo el mundo como reconocimiento a la historia, cultura y contribución del pueblo gitano a la sociedad.

Una jornada para celebrar la cultura y la convivencia

El evento, organizado por ASOGINTER con la colaboración del Ayuntamiento de Torrent, tuvo como objetivo visibilizar la cultura gitana, fomentar la convivencia entre vecinos y reconocer la aportación histórica de esta comunidad a la sociedad.

Durante su visita, la alcaldesa destacó el valor de este tipo de iniciativas que contribuyen a fortalecer la convivencia y el respeto entre culturas.

En este sentido, Amparo Folgado señaló que, “hoy celebramos la riqueza cultural que aporta el pueblo gitano a nuestra sociedad y reconocemos una historia de más de seis siglos formando parte de nuestro país. Torrent es una ciudad abierta, diversa y orgullosa de la convivencia entre sus vecinos”.

La alcaldesa también quiso agradecer la implicación de las entidades sociales que trabajan en favor de la comunidad gitana, “quiero reconocer especialmente el trabajo que realizan asociaciones como ASOGINTER, que día a día impulsan la inclusión, la participación social y la convivencia intercultural en nuestra ciudad”.

Seiscientos años de historia en España

La celebración de este año se enmarca además en el reconocimiento institucional del 601 aniversario de la llegada documentada del pueblo gitano a la Península Ibérica, un hecho histórico que se remonta al año 1425.

Desde entonces, el pueblo gitano ha contribuido de manera significativa al desarrollo cultural, social y artístico de España, enriqueciendo ámbitos como la música, el arte, las tradiciones y la vida comunitaria.

En este sentido, el Ayuntamiento de Torrent aprobó en abril de 2025 una Declaración Institucional en homenaje al pueblo gitano, respaldada por todos los grupos municipales, reafirmando el compromiso del consistorio con la igualdad, la inclusión y el reconocimiento social de esta comunidad.

Compromiso con una ciudad diversa e inclusiva

El Ayuntamiento de Torrent mantiene una línea de trabajo orientada a impulsar políticas de convivencia, igualdad y respeto a la diversidad cultural, reconociendo el papel de las asociaciones y entidades que trabajan para fortalecer la participación social.

En este contexto, la alcaldesa subrayó el compromiso del consistorio con la construcción de una ciudad abierta y plural, “Torrent es una ciudad donde todas las personas tienen cabida. La diversidad cultural forma parte de nuestra identidad y debemos seguir trabajando juntos para construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa”.

La jornada concluyó en un ambiente festivo y familiar, reflejo del espíritu de convivencia que caracteriza a este tipo de encuentros y que refuerza el compromiso de Torrent con una sociedad diversa, inclusiva y cohesionada.