Aldaia abona tres millones de euros del IBI de 2024 a más de 9.000 vecinos afectados por la dana

Con el finde paliar los graves efectos de la dana del 29 de octubre de 2024, el Ayuntamiento de Aldaia ya ha devuelto recibos del IBI correspondientes a ese año por un valor que asciende a 3 millones de euros para aquellas viviendas directamente afectadas por la catástrofe.

Esta medida ha beneficiado a más de 9.000 inmuebles, 4.604 de ellos corresponde a recibos de IBI domiciliados, 1.658 a no domiciliados, 720 recibos directamente anulados y otros 1.095 de otras tipologías diversas, según la Agencia Tributaria Municipal.

Beneficiarios

Desde este organismo, puntualizan que se trata “de plantas bajas o viviendas vinculadas directamente a garajes o trasteros en el mismo recibo”, pero en cualquier caso, son inmuebles “directamente golpeados por el agua y el barro”.

En este sentido, la Agencia Tributaria Municipal especifica que aún hay pendientes por tramitar, por diversas causas, unos 900 recibos, por lo que si algún vecino que en su día lo solicitara aún no ha visto resuelta su petición, puede preguntar por su estado enviando un correo electrónico a este organismo.

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, cree que se trata de una medida “necesaria” y “positiva para ayudar, en la medida de lo posible, a paliar los devastadores efectos de la dana de 2024”.