Aldaia abona tres millones de euros del IBI de 2024 a más de 9.000 vecinos afectados por la dana
Los beneficiarios de esta medida son los propietarios de plantas bajas o inmuebles vinculados a garajes o trasteros afectados por la riada
Con el finde paliar los graves efectos de la dana del 29 de octubre de 2024, el Ayuntamiento de Aldaia ya ha devuelto recibos del IBI correspondientes a ese año por un valor que asciende a 3 millones de euros para aquellas viviendas directamente afectadas por la catástrofe.
Esta medida ha beneficiado a más de 9.000 inmuebles, 4.604 de ellos corresponde a recibos de IBI domiciliados, 1.658 a no domiciliados, 720 recibos directamente anulados y otros 1.095 de otras tipologías diversas, según la Agencia Tributaria Municipal.
Beneficiarios
Desde este organismo, puntualizan que se trata “de plantas bajas o viviendas vinculadas directamente a garajes o trasteros en el mismo recibo”, pero en cualquier caso, son inmuebles “directamente golpeados por el agua y el barro”.
En este sentido, la Agencia Tributaria Municipal especifica que aún hay pendientes por tramitar, por diversas causas, unos 900 recibos, por lo que si algún vecino que en su día lo solicitara aún no ha visto resuelta su petición, puede preguntar por su estado enviando un correo electrónico a este organismo.
El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, cree que se trata de una medida “necesaria” y “positiva para ayudar, en la medida de lo posible, a paliar los devastadores efectos de la dana de 2024”.
- Fallos en las primeras declaraciones de la renta al no poder aplicar las últimas deducciones de la Generalitat
- Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
- A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
- La Audiencia de València corrige al juez y obliga a investigar al excomisionado de la dana por la falsificación de su título
- Colapso en los accesos a València: 24 kilómetros de retenciones en la V-30, A-7 y CV-35, según la DGT
- Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
- Aplazado el Festival de Cometas de València por la previsión de lluvias este domingo
- La Generalitat se adelanta al Gobierno y adjudica la construcción de 29 viviendas en el viejo Cuartel de Ingenieros de València