Alfafar convoca ayudas económicas para deportistas locales en 2026

Los deportistas de Alfafar, empadronados en el municipio, tendrán ayudas municipales para apoyar su preparación, participación en competiciones y mejora del rendimiento deportivo durante la temporada. Esta línea de subvención del Ayuntamiento, dotada con un importe máximo de 10.000 euros, contribuye al impulso del deporte local y al reconocimiento del esfuerzo de las y los deportistas de Alfafar.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacado que desde el Ayuntamiento se apuesta por el deporte como una herramienta fundamental de desarrollo personal, social y educativo: “Por ello, queremos acompañar a nuestros deportistas en su esfuerzo diario y en sus objetivos deportivos”, añade.

Podrán optar a estas ayudas las personas deportistas empadronadas en el municipio con una antigüedad mínima de un año y con licencia federativa en vigor, presentando la documentación requerida dentro del plazo de 30 días naturales desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Entre los gastos subvencionables se incluyen desplazamientos, alojamiento, inscripciones en competiciones, material deportivo, seguros, gastos federativos, servicios de entrenamiento y otros relacionados directamente con la actividad deportiva.

Comisión de Valoración

Tal como establecen las bases de la convocatoria, la evaluación de las solicitudes será realizada por una Comisión de Valoración específica, integrada por la Alcaldía o concejalía en quien delegue (que ejercerá la presidencia), la concejalía delegada de Deportes, la vicesecretaría del Ayuntamiento y la técnica responsable del área municipal, que actuará como secretaria con voz y voto.

Esta comisión será la encargada de analizar las solicitudes presentadas, comprobar la documentación aportada y valorar las candidaturas conforme a los criterios establecidos en la convocatoria, elevando posteriormente la propuesta de resolución al órgano competente para la concesión de las ayudas.

“Hemos querido reforzar un procedimiento transparente y objetivo, con una comisión técnica y política que garantice la igualdad de oportunidades entre los y las deportistas de Alfafar”, explica el alcalde.

La baremación tendrá en cuenta criterios como la condición de deportista de élite, los resultados obtenidos en competiciones oficiales, la participación en selecciones autonómicas o nacionales, la pertenencia a clubes deportivos de Alfafar, la condición de deportista con discapacidad y la promoción de la formación deportiva en edades tempranas.

Implicación municipal con el deporte local

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Alfafar reafirma su compromiso con el fomento del deporte base y de competición, y apoya a las y los deportistas del municipio en su desarrollo deportivo y en la consecución de sus objetivos personales y competitivos.

Juan Ramón Adsuara ha señalado además que seguirán impulsando iniciativas que ayuden a visibilizar el talento deportivo local y faciliten que los y las deportistas “puedan continuar creciendo y compitiendo en las mejores condiciones posibles”.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de Entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios previstos en la normativa administrativa vigente, conforme a las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas económicas para deportistas del municipio de Alfafar para el ejercicio 2026.