El Ayuntamiento de Benetússer y AESCO colaboran para revitalizar el comercio local y apoyar a la juventud resiliente

La organización América España Solidaridad y Cooperación (AESCO) dio a conocer ayer en Benetússer dos nuevas iniciativas sociales que pondrá en marcha en colaboración con el consistorio. Una de ellas estará orientada a reforzar el pequeño comercio del municipio, mientras que la otra se centrará en el acompañamiento emocional de la población juvenil. En la presentación participaron la alcaldesa, Eva Sanz, junto a responsables municipales de las áreas de Servicios Sociales y Comercio, así como el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana, Pedro Carceller.

Bajo el nombre de “Comercio Vivo”, el primero de los programas ofrecerá apoyo técnico a los negocios locales en coordinación con la Agencia de Desarrollo Local. La iniciativa incluye formación adaptada a distintos perfiles, acceso a prácticas no laborales y asesoramiento para mejorar la empleabilidad. Además, se pondrán en marcha acciones específicas para dinamizar la actividad económica y revitalizar el comercio de proximidad.

El segundo proyecto, “Juventud resiliente”, pone el foco en los niños, niñas y jóvenes, con atención psicológica y psicosocial, espacios de refuerzo escolar, talleres socioeducativos y escuelas que facilitan la conciliación. Además, incorpora acciones comunitarias y actividades socioculturales que fomentan el bienestar emocional y la cohesión social. Dirige sus esfuerzos a la infancia y la adolescencia mediante un enfoque integral.

Más recursos

Los proyectos, enmarcados en la convocatoria Danaco 2026 y financiados por la Generalitat Valenciana, van a suponen un refuerzo de la presencia de AESCO en Benetússer con la contratación de personal específico y la puesta en marcha de dos locales en el municipio. Esta ampliación de recursos va a permitir mejorar la atención, reforzar la intervención directa con las personas y consolidar la presencia de estos programas en el territorio.

Para la alcaldesa de Benetússer Eva Sanz la presentación de ayer fue “una muestra muestra de un trabajo compartido entre el Ayuntamiento y AESCO que viene desarrollándose desde hace años”. “Todo ello encaja plenamente con los objetivos del Ayuntamiento, garantizar la igualdad de oportunidades, reducir desigualdades, fomentar la convivencia y construir un municipio más inclusivo y cohesionado porque cuando las administraciones públicas y las entidades sociales trabajan de la mano, los resultados llegan mejor y llegan antes a quienes más lo necesitan.”, ha explicado.

Años de colaboración

El Ayuntamiento de Benetússer y AESCO colaboran desde el año 2019 en diferentes ámbitos como el servicio de atención a personas migrantes, conocido como Pangea, que continúa prestándose en la actualidad y que ha sido clave para acompañar, orientar y facilitar la integración de muchas personas. A ello se suma el trabajo en formación para el empleo, y la colaboración continuada con departamentos municipales como la Agencia de Desarrollo Local, Servicios Sociales, Educación o Juventud.

Tras la riada de 2024 el consistorio firmó también un acuerdo de colaboración con AESCO que permitió desarrollar actuaciones de protección social como atención psicológica, asesoramiento jurídico, apoyo emocional, actividades para la infancia o acompañamiento a mujeres vulnerables.