El servicio Menjar a casa de Burjassot, que reparte menús a domicilio, amplía su cobertura a 50 personas

Comprometido en ayudar a su ciudadanía en todo lo que está en su mano y sabiendo de las necesidades de la misma gracias al trabajo que se realiza desde el área de servicios sociales, el Ayuntamiento de Burjassot va a ampliar el servicio de Menjar a casa hasta los 50 usuarios.

Este servicio, cuyo nuevo reglamento se ha aprobado en la sesión ordinaria del Pleno del mes de marzo, facilita que las personas mayores tengan a su alcance los recursos suficientes para mantener y mejorar su calidad de vida, y alcanzar el mayor grado de autonomía posible.

Recurso para mayores de 65 años

El Menjar a casa es un recurso de carácter preventivo, dirigido a proporcionar bienestar nutricional y físico a todas aquellas personas residentes en Burjassot que tienen una limitación de su autonomía personal y/o sean mayores de 65 años que cumplan los requisitos y sean especialmente derivadas por los profesionales de atención primaria de servicios sociales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida del colectivo de atención y facilitando, en la medida de lo posible su permanencia en el entorno.

Dada la gran demanda de personas solicitantes del servicio, el consistorio ha ampliado el número de personas beneficiarias a 50, tal y como se ha señalado, “dando de esta forma apoyo a las familias, facilitando que las personas mayores tengan a su alcance los recursos suficientes para mantener y mejorar su calidad de vida, y alcanzar el mayor grado de autonomía posible. Sabemos que este es un servicio muy necesario para nuestras ciudadanas y ciudadanos y hemos apostado por aumentarlo con el claro objetivo de llegar al mayor número de solicitantes del mismo”, tal y como ha señalado el alcalde de Burjassot, Rafa García.

Distribución de menús

El servicio consiste en la distribución de menús adaptados a las necesidades nutritivas de cada usuario, según indicación del médico, en el domicilio de las personas beneficiarias, en raciones equilibradas y saludables y en adecuadas condiciones de calidad e higiene.

El coste total del servicio del Menjar a casa se reparte entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Burjassot y la persona usuaria, todo ello de acuerdo con los porcentajes establecidos por la normativa.

El servicio lo presta el Consistorio en virtud del contrato programa suscrito con la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.