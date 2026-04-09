Educación
Colegios de Paiporta: jornadas de puertas abiertas para familias antes del inicio del proceso de admisión de alumnos
El proceso de admisión para el curso 2026-2027 en Paiporta incluye la presentación telemática de solicitudes, con apoyo para las familias que lo necesiten, y la formalización de la matrícula hasta el 2 de julio
Los centros educativos de Paiporta abren sus puertas a las familias para dar a conocer su oferta, después de que la Concejalía de Educación, anuncie el inicio del proceso de admisión del alumnado de Educación Infantil y Primaria para el curso escolar 2026-2027.
El objetivo es que las familias puedan conocer de primera mano los proyectos educativos, las instalaciones y los equipos docentes de los centros. El calendario comenzará el 28 de abril en el Colegio Parroquial La Inmaculada a las 15:30 horas y continuará el 29 de abril en el CEIP Ausiàs March a la misma hora. El 4 de mayo será el turno del CEIP Lluís Vives a las 15:30 horas, mientras que el 5 de mayo abrirán sus puertas el CEIP l’Horta, en horario de 9:15 a 16:30 horas, y el CEIP Jaume I, de 11 a 15 horas. Finalmente, el 6 de mayo tendrá lugar la jornada del CEIP Rosa Serrano de 9:30 a 15:45 horas.
La concejala de Educación, Olga Sandrós, ha destacado que “las jornadas de puertas abiertas son una herramienta clave para que las familias puedan conocer la oferta educativa del municipio y tomar una decisión informada”. Asimismo, ha señalado que “desde el Ayuntamiento trabajamos para garantizar un proceso accesible, con todas las facilidades, ofreciendo apoyo a aquellas familias que lo necesiten en la tramitación telemática”.
Matrículas y admisión
En cuanto al proceso de admisión, la fase ordinaria contemplará la presentación telemática de solicitudes del 7 al 18 de mayo. Las listas provisionales se publicarán el 4 de junio y el periodo de reclamaciones estará abierto hasta el 8 de junio, mientras que las listas definitivas se darán a conocer el 18 de junio.
La formalización de la matrícula podrá realizarse de manera telemática del 18 al 29 de junio o presencialmente hasta el 2 de julio. En la fase extraordinaria, el plazo de presentación de solicitudes será del 13 al 16 de julio y las listas definitivas se publicarán el 23 de julio.
Las solicitudes deberán tramitarse de forma telemática a través de https://portal.edu.gva.es/adminova/, y en caso de no disponer de los medios necesarios, las familias podrán acudir a un centro educativo cercano para recibir ayuda en el proceso.
Además, los Centros de Educación Infantil de Paiporta mantienen abierta la matrícula hasta completar las plazas disponibles, por lo que se recomienda contactar directamente con cada centro para obtener más información.
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