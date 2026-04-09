Cerca de 3.000 raciones de "arròs amb fessols i naps" se prepararán en Paterna durante el Mig Any Fester 2026

‎Un año más, las comparsas de Moros y Cristianos de Paterna se preparan para vivir uno de sus fines de semana más esperados: el Mig Any Fester, que este 2026 tendrá lugar del 10 al 12 de abril en el Parque Empresarial Tàctica.

‎‎La cita, organizada por la Federación de Intercomparsas con la colaboración del Ayuntamiento de Paterna, sirve como punto de reencuentro entre festeros y festeras a apenas cuatro meses del inicio de las Fiestas Mayores en agosto. Con un programa cargado de propuestas para todas las edades, el Mig Any se consolida como una gran jornada de convivencia y hermandad entre las comparsas, que compartirán risas, música, gastronomía y el entusiasmo que caracteriza al colectivo festero.

‎‎El fin de semana arrancará el viernes con la concentración de comparsas, luego un concurso de tortillas (novedad de este año patrocinada por Huevos Guillem) y una sesión de discomóvil. El sábado estará protagonizado por animación infantil, juegos de mesa, el Bingo Solidario (su recaudación irá destinada a una ONG de Paterna) y música en directo con DJs que animarán el ambiente hasta bien entrada la madrugada. También se inaugurará el ya clásico Cervezodromo, patrocinado por Amstel.

‎Pregón festero

‎Sin duda, uno de los momentos más representativos llegará el domingo 12 de abril con la celebración del Pregón Festero, que este año alcanza su 16ª edición. En esta ocasión, la voz del Mig Any será la de Keko, miembro de la comparsa Almogàvers. Su candidatura fue elegida tras el proceso de presentación y votación de propuestas por parte de las comparsas. Antes del Pregón se realizará la tradicional misa para dar comienzo al día.

‎‎A continuación, todas las comparsas participarán en un gran desfile festero por las calles del municipio, en dirección de nuevo al Parque Empresarial, culminando así un fin de semana de fiesta y reencuentros.

Dinar de confraternitat

Además, como ya es tradición, el domingo también tendrá lugar el dinar de confraternitat con el popular "arròs amb fessols i naps", del que se prepararan cerca de 3.000 raciones para comparseros y vecinos que deseen acercarse a disfrutar del ambiente.

‎‎La presidenta de Intercomparsas, Eva Esparcia, ha querido invitar a todas las comparsas a "disfrutar de un fin de semana cargado de actividades, que nos recuerda lo que somos. El Mig Any es convivir, compartir y fortalecer los lazos que nos unen como festeros".