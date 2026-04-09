Vaivén
La Conselleria pide ahora los nombres de los concejales de Emergencias de la zona cero de la dana
La Generalitat Valenciana aún no tiene todos los datos de las Concejalías de Emergencias, a pesar de que la dana de octubre de 2024 dejó una trágica cifra de fallecidos en la zona cero
La Conselleria de Emergencias de la Generalitat Valenciana está contactando estos días con los ayuntamientos de la zona cero de la dana para saber el nombre y los correos electrónicos de concejales y concejalas de Emergencias de los diferentes ayuntamientos con la intención de invitarlos a asistir a un acto.
Cuando está a punto de cumplirse un año y medio de la mayor catástrofe que han sufrido territorios como la comarca de l'Horta Sud y otros puntos de la Comunitat Valenciana, la dana del 29 de octubre de 2024, en la que 230 personas perdieron la vida y otras miles todo su patrimonio, la conselleria todavía no sabe ni el nombre ni cómo contactar con las concejalías con las que debería coordinarse habitualmente.
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