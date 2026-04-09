El municipio de l'Horta Sud que acoge una feria de modelismo internacional

Los amantes del modelismo tienen una cita obliga los días 10,11 y 12 de abril en el Centro Comercial Las Américas de Torrent que vuelve a acoger, un año más, la Feria Concurso organizada por la Asociación Modelista Torrent (AMT). Este encuentro, ya plenamente consolidado dentro del calendario internacional, reunirá en la ciudad a aficionados, artistas y profesionales del modelismo procedentes de distintos puntos de España y del extranjero, que compartirán su pasión por este arte que combina historia, técnica y creatividad.

Durante tres días, el público podrá descubrir auténticas obras de arte en miniatura, con maquetas, figuras y dioramas elaborados con gran nivel de detalle y precisión, que recrean escenas históricas, vehículos, aviones, personajes o mundos de fantasía.

Tres décadas de modelismo en Torrent

La celebración de esta 30 edición supone además un importante hito para la Asociación Modelista Torrent, entidad que desde hace décadas trabaja para promover el modelismo como disciplina artística, cultural y educativa.

Desde sus inicios, el concurso ha tenido como objetivo crear un punto de encuentro para modelistas de todas las edades y niveles, fomentando el intercambio de conocimientos, la creatividad y el aprendizaje entre aficionados y expertos. Con el paso de los años, el evento ha crecido tanto en participación como en prestigio, convirtiéndose en una referencia dentro del panorama internacional del modelismo estático.

Exposición, concurso y feria especializada

El Centro Comercial Las Américas se transformará durante esos días en un auténtico espacio dedicado al modelismo, donde se celebrará tanto el concurso como una feria especializada con stands, exposición de piezas y espacios para el encuentro entre modelistas.

Los visitantes podrán recorrer una amplia muestra de trabajos presentados al concurso, así como conocer de cerca técnicas, materiales y procesos de creación de estas miniaturas que requieren horas de trabajo, precisión y una gran capacidad artística.

La exposición estará abierta al público durante todo el fin de semana y la entrada será libre, lo que permitirá que vecinos, aficionados y familias puedan disfrutar de este singular universo de miniaturas.

Amplia variedad de categorías

El concurso contempla numerosas categorías que abarcan prácticamente todas las disciplinas del modelismo estático, entre ellas: Aviación (Master y Standard), vehículos civiles y militares, figuras históricas, dioramas y escenificaciones, ciencia ficción y fantasía, wargame histórico y fantástico, miscelánea, modelismo naval – Concurso Mare Nostrum y un concurso Junior para participantes de hasta 16 años.

Esta amplia variedad permite que modelistas de todos los niveles y especialidades puedan participar, desde aficionados que se inician en este hobby hasta creadores con una larga trayectoria.

Entrega de premios

El concurso concluirá el domingo 12 de abril con la entrega de premios prevista a las 13:00 horas, en la que se reconocerá el trabajo de los modelistas participantes en las diferentes categorías. El jurado valorará especialmente la calidad técnica, el nivel de detalle, la creatividad y el acabado de las piezas presentadas, otorgando medallas y premios especiales a los trabajos más destacados.

Un evento cultural abierto

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la importancia de esta cita para la ciudad, “Torrent vuelve a acoger una edición muy especial de este prestigioso evento que reúne a artistas y aficionados del modelismo de distintos países. Este concurso es una magnífica muestra de creatividad, precisión y pasión por la historia, y supone además una oportunidad para proyectar nuestra ciudad como punto de encuentro cultural y artístico. Desde el ayuntamiento, apoyamos con entusiasmo esta cita que ya forma parte del alma cultural de Torrent”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Modelista Torrent, Gonzalo Pío González Inguanzo, ha señalado que, “alcanzar la 30 edición de este concurso es un motivo de enorme satisfacción para nuestra asociación. Durante estos años hemos visto crecer una comunidad internacional de modelistas que comparte conocimientos, amistad y pasión por este arte. Invitamos a todos los aficionados y al público en general a visitar esta exposición y descubrir el extraordinario trabajo que hay detrás de cada pieza”.