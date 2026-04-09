El PSOE de Torrent presenta enmiendas al presupuesto municipal de 2026 "para mejorar la ciudad y responder a las necesidades vecinales"

El PSOE de Torrent presenta sus enmiendas al presupuesto municipal de 2026, "una propuesta que nace del trabajo serio, del compromiso con la ciudad y de la voluntad de estar a la altura de lo que Torrent necesita en este momento", como señalan.

Lejos del ruido y de la confrontación estéril, las enmiendas plantean una alternativa real para mejorar el presupuesto, adaptarlo a la situación actual y responder a las necesidades de los vecinos y vecinas, tras un año especialmente duro marcado por la dana.

En total, el Grupo Socialista propone actuaciones por valor de más de 1,43 millones de euros en gasto, equilibradas con ingresos reales y contrastados, además de garantizar que los más de 1,8 millones de euros que generarán los intereses de los fondos de la dana se destinen íntegramente a ayudar a los afectados y a reforzar la seguridad de la ciudad. A ello se suman más de 4 millones de euros en proyectos de inversión, pensados para seguir avanzando como ciudad.

"Mejorar" el presupuesto

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Andrés Campos, ha querido poner en valor el enfoque del trabajo realizado: “Hemos hecho un trabajo serio, pensando en Torrent, en su gente, y con la mano tendida a todos y todas. Esto no va de confrontar, va de mejorar el presupuesto y de estar a la altura de nuestra ciudad”.

Las enmiendas abordan cuestiones clave para el presente y el futuro de Torrent. Por un lado, la respuesta a la dana, con medidas dirigidas a facilitar soluciones a los propietarios afectados y a reforzar la prevención y la seguridad ante Emergencias. Por otro, una apuesta clara por seguir construyendo una gran ciudad.

Se incorporan propuestas para impulsar la vivienda para jóvenes con recursos municipales, mejorar barrios y espacios urbanos -con especial atención al centro histórico y actuaciones como Camí Reial-, renovar infraestructuras deportivas, parques infantiles y reforzar la Educación.

También se refuerza el apoyo a los colectivos sociales, entidades y asociaciones que sostienen el tejido de la ciudad. Se plantean nuevas líneas para atender a las personas mayores, especialmente aquellas que viven en soledad, así como medidas dirigidas a jóvenes y mujeres, sin olvidar la protección y promoción del valenciano.

El documento incluye, además, iniciativas para dinamizar el comercio local, apoyar a la industria y seguir avanzando hacia una ciudad más moderna, más cohesionada y con oportunidades.

"Trabajar y aportar para la ciudad"

Desde el Grupo Socialista se ha querido reconocer también el trabajo realizado desde la oposición, entendiendo que el papel que corresponde es aportar, mejorar y construir. “Torrent necesita que estemos a la altura. Nosotros lo tenemos claro: hay que trabajar, aportar y pensar en la ciudad por encima de cualquier otra cosa. Siempre desde el respeto y huyendo de la polarización”, ha señalado Campos.

Estas enmiendas son solo el primer paso. En los próximos días, el Grupo Socialista irá desgranando con detalle cada una de las propuestas presentadas, con el objetivo de explicar de forma clara cómo pueden mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Torrent.