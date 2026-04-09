Rafelbunyol concluye la primera fase de la reurbanización del barrio del Pla y amplía el carril bici

Con una inversión de 470.690 euros, el Ayuntamiento de Rafelbunyol ha finalizado la primera fase de la reurbanización del barrio del Pla, que incluye la construcción de un nuevo carril bici en la calle Calvario. Esta actuación está financiada al 100% a través del Plan de Inversiones 2022-23 de la Diputación de València.

El proyecto ha permitido la creación de un carril bici que conecta el polideportivo municipal Paco Camarasa con los caminos escolares, con el objetivo de mejorar la seguridad de los desplazamientos de niños, niñas y jóvenes que utilizan la bicicleta o el patinete en su día a día.

La intervención apuesta por una plataforma única que prioriza la accesibilidad universal. En este sentido, el diseño de los adoquines se ha pensado específicamente para facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad reducida y reducir el ruido generado por el tráfico rodado.

Además, se ha llevado a cabo la renovación de las redes de suministro de agua y de saneamiento, así como un diseño urbano que favorece la rápida evacuación de las aguas de lluvia, contribuyendo a una mejor gestión frente a episodios de precipitaciones intensas.

Recuperación del barrio

Para el alcalde de Rafelbunyol, Fran López, "supone comenzar la recuperación del barrio más tradicional del pueblo y cumplir con una aspiración que acabaremos a lo largo de 2026".

“La finalización de esta actuación supone un paso muy importante en la transformación urbana del municipio hacia un modelo más accesible, seguro y sostenible. Además, la conexión del polideportivo con los caminos escolares a través de un carril bici seguro era una necesidad y hoy es una realidad que beneficia especialmente a los más jóvenes y a sus familias” ha destacado el regidor de Desarrollo Urbàno Sostenible y Movilidad, Mario Carrera.

Calles residenciales

Con esta actuación, las calles incluidas en la Fase 1 pasan a tener la consideración de calle residencial, una medida que refuerza la convivencia entre peatones y vehículos. En este tipo de vías, los peatones tienen siempre prioridad, mientras que la velocidad máxima de los vehículos está limitada a 20 kilómetros por hora. Además, los conductores tienen que ceder el paso a los peatones y solo pueden estacionar en los espacios habilitados.

Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación, siempre respetando la convivencia con los vehículos, y se permite la práctica de juegos y actividades deportivas