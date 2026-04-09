El Síndic investiga los impagos a Jóvenes Parke y la situación de varios recursos sociales en Parque Alcosa

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha abierto dos investigaciones a raíz de sendas quejas presentadas por el Kolectivo Jóvenes Parke contra la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia y contra el Ayuntamiento de Alfafar, en un nuevo episodio de tensión institucional por la financiación y continuidad de servicios básicos en el barrio de Orba, antiguamente denominado Parque Alcosa.

Las resoluciones, firmadas por la síndica adjunta primera Concepció Bru con fecha de registro del 30 de marzo de 2026, constatan que las "actuaciones o inactividades denunciadas podrían afectar derechos reconocidos tanto de la entidad como de las personas atendidas y los trabajadores", según el Kolectivo, que acudió a la Sindicatura la pasada semana tras una protesta en la plaza Manises, junto al Palau de la Generalitat, con el apoyo de partidos políticos como PSPV, Compromís y EU, así como organización sindicales y Acord social que reúne a Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción y a Asociaciones de Víctimas dana.

Contra la conselleria por impagos

La primera de las actuaciones (queja 2601607) se dirige a la Conselleria por los impagos que, según denuncia la entidad, ascienden a 310.000 euros por servicios prestados entre abril y diciembre de 2025 en dos centros de día para menores en riesgo de exclusión. Ambos recursos, con 24 plazas cada uno, han seguido funcionando pese al impacto de la dana y a los daños sufridos, mientras el colectivo reclama que la deuda está comprometiendo seriamente su capacidad de mantener la atención.

La plataforma SOS Parke se manifiesta por los impagos a los centros de día / Sara García

El órgano autonómico que atiende las quejas ciudadanas ha dado a la administración un plazo de un mes para remitir un informe detallado sobre las razones de esos retrasos, las medidas previstas para resolverlos y el calendario de normalización de los pagos.

La investigación contra el consistorio

La segunda investigación (queja 2601582) afecta al Ayuntamiento de Alfafar y pone el foco en la situación de varios recursos sociales considerados esenciales para decenas de familias de Parque Alcosa. La queja admitida a trámite recoge la amenaza de suspensión del supermercado solidario ubicado en el edificio Clara Campoamor, las dificultades para mantener el comedor popular, la no renovación del convenio con la Cooperativa Social y la falta de convocatoria de la Mesa de Reconstrucción, constituida en mayo de 2025.

Ante ello, el Síndic también ha reclamado al consistorio un informe razonado en el que deberá aclarar la situación administrativa del supermercado, si existe margen para regularizarlo sin cerrar el servicio, el futuro del comedor y el estado de los compromisos municipales con la red social del barrio.

"Un primer paso fundamental"

Desde el Kolectivo Jóvenes Parke, según el portavoz y miembro Juanmi Fernández, interpretan la admisión a trámite de ambas quejas como un "un primer paso fundamental" y un respaldo a unas denuncias que, aseguran, afectan tanto a la viabilidad de la entidad como a los derechos de las personas atendidas. "El hecho que el Síndic admita a trámite nuestras quejas y abre investigación demuestra que nuestras denuncias no son caprichosas. Hay una deuda real de 310.000 euros que ahoga nuestra capacidad de trabajo, y una situación en Alfafar que amenaza de cerrar recursos esenciales para más de 300 familias. Ahora esperamos que tanto Consellería como Ayuntamiento colaboren y den respuesta a las preguntas del Síndic".

El colectivo sostiene que la falta de respuesta administrativa pone en riesgo recursos de primera necesidad para más de 300 familias y advierte de que la situación no es ya únicamente económica, sino también social y comunitaria.

Hacia los tribunales

El conflicto, además, podría acabar en los tribunales. Según expone la propia entidad, la Universitat de València ya les está prestando asesoramiento jurídico y habría avalado un posible recorrido judicial tanto por los impagos de la Conselleria como por la inacción atribuida al Ayuntamiento de Alfafar.

Mientras esperan la respuesta formal de ambas administraciones al requerimiento del Síndic, desde el barrio avisan de que no descartan emprender acciones legales si no se desbloquea la financiación y no se garantiza la continuidad de los servicios sociales.

Fuentes próximas al asesoramiento jurídico señalan que tanto los impagos reiterados de la Consellería como la inacción del Ayuntamiento de Alfafar "podrían constituir vulneraciones graves de derechos fundamentales", con un claro recorrido judicial para reclamar las cantidades debidas y la paralización de cualquier intento de cierre de los servicios sociales que gestiona la entidad. "Ahora mismo estamos valorando muy seriamente comenzar acciones judiciales. La Universitat de València nos ha dado un apoyo jurídico fundamental y nos asegura que tenemos argumentos sólidos para ganar los casos. No descartamos ir a los tribunales si las administraciones no rectifican inmediatamente", ha avanzado Juanmi Fernández.