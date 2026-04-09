Torrent: el parque de bomberos afrontará una reforma integral tras una inversión de 2 millones de euros y 16 meses de obras

El Parque de Bomberos de Torrent afrontará por fin una reforma integral a partir del próximo mes de mayo, en una actuación impulsada por el Consorcio Provincial de Bomberos, dependiente de la Diputació de València, y que supondrá una inversión de más de 2 millones de euros. Las obras, ya adjudicadas tras anunciarse en 2025, tendrán un plazo de ejecución de 16 meses y permitirán modernizar unas instalaciones con cerca de 30 años de antigüedad, una mejora muy esperada por tratarse de un parque clave en la respuesta ante emergencias en la comarca y su entorno.

La intervención supondrá una renovación completa del edificio y una reorganización total de los espacios interiores para adaptarlos a las necesidades actuales del servicio. En la planta baja se habilitarán zonas esenciales para el trabajo diario, como la sala de control, gimnasio, cocina, comedor, despachos administrativos, vestuarios, lavandería, almacenes y espacios específicos para intervención y equipamiento. Además, la planta superior se destinará al descanso del personal y a salas de reuniones, reforzando así las condiciones laborales de los efectivos.

Mascarell: "Es una actuación estratégica"

El presidente del Consorcio Provincial de Bomberos y diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, enmarca esta actuación dentro del proceso de actualización de infraestructuras estratégicas del organismo. Según la diputación, la mejora busca no solo adecuar el parque a las exigencias operativas actuales, sino también dignificar las condiciones de trabajo y descanso de los bomberos, especialmente en una instalación con una alta carga operativa como la de Torrent, que es "una actuación estratégica que permitirá adaptar las instalaciones a las necesidades actuales tras cerca de tres décadas de uso".

La reforma llegará al hangar

La reforma también llegará al hangar, donde se renovará la carpintería, se reforzará la estructura y se sustituirá la cubierta. A ello se sumará la mejora del sistema de recogida de aguas pluviales, la sustitución de la carpintería exterior del edificio, la construcción de una marquesina de aparcamiento en la parcela y la ejecución de un nuevo depósito de agua para las bocas de incendio equipadas.

Vista de cómo quedará el parque de bomberos. / CPB

La actuación en Torrent se integra, además, en el plan de inversiones recientemente aprobado por la Asamblea General del Consorcio, que movilizará cerca de 30 millones de euros en toda la provincia para reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias. El programa incluye mejoras en infraestructuras, renovación de la flota de vehículos y nuevo equipamiento operativo, en lo que el propio Consorcio define como la mayor inversión realizada en las últimas dos décadas.

Con esta actuación, Torrent verá atendida una reivindicación largamente esperada en unas instalaciones esenciales para la seguridad de la ciudad y de buena parte de l’Horta Sud. La reforma permitirá poner al día un parque de referencia y dotarlo de mejores medios para afrontar con mayores garantías un servicio cada vez más exigente.

Zona de aparcamiento para el personal del parque, junto al edificio. / CPB

Mejora de las instalaciones estratégicas

El presidente del Consorcio y diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, destaca que se trata de “la mayor inversión del Consorcio en las últimas dos décadas”, e indica que "el plan contempla actuaciones en distintas instalaciones estratégicas de la provincia, así como la construcción de nuevos equipamientos y la incorporación progresiva de vehículos especializados y medios técnicos avanzados para la intervención".