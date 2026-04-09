Vecinos de Aldaia denuncian la inseguridad en la calle Reyes Católicos por los locales de ocio nocturno

Peleas en la vía pública, ruidos insoportables de madrugada, consumo de alcohol y otras sustancias, actos vandálicos, orines en portales y episodios de intimidación. Ese es el escenario que denuncian los residentes de la calle Reyes Católicos de Aldaia cada fin de semana, una situación que atribuyen a la concentración de locales de ocio en la zona.

La paciencia del vecindario tocó techo hace unos meses, tras una reyerta con armas blancas, en la que tuvo que intervenir la policía, y, días después, el incendio de un colchón que llegó a poner en riesgo la integridad de varios vecinos. "El fuego se propagó a un contenedor, a la fachada y el morro de un coche que gracias a dios no llegó a explotar. Los vecinos de esa vivienda son personas mayores, y menos mal que no era verano y tenían las ventanas cerradas porque, sino, igual no lo cuentan", explica un residente que actúa como portavoz de los afectados, asumiendo posibles represalias.

El incendio de un colchón y contenedores que afectó a la fachada de una vivienda. / A. D.

“Es cierto que, tras las protestas ante el Ayuntamiento, la situación se ha calmado ligeramente”. “Hay más presencia policial y hemos notado cierta mejoría, pero seguimos reclamando poder salir a la calle con tranquilidad y sin miedo”. El temor, aseguran, ha tenido consecuencias directas. “Algunas personas han optado por marcharse a otros barrios”, añade.

Garantizar la convivencia

Los vecinos insisten en que su reivindicación no pasa por el cierre indiscriminado de los locales, sino por garantizar la convivencia. “No queremos que cierren negocios, pero no es aceptable tener que pedir permiso para acceder a nuestro propio portal, desalojar a gente del interior o no sentirnos seguros en nuestra propia casa”, concluye.

Este vecino expuso su reivindicación en el último pleno, donde acudió para reclamar soluciones.

Evitar responsabilidades patrimoniales

Durante la sesión plenaria se debatió una moción sobre la problemática y el equipo de gobierno socialista anunció que recurrirá al especialista jurídico en ocio nocturno y convivencia contratado por el Ayuntamiento, con el objetivo de asesorar tanto a la administración como al vecindario y propietarios de locales.

El alcalde, Guillermo Luján, recordó que en enero de 2026 el Tribunal Supremo confirmó la nulidad de la zona ZAS de Plaza Honduras, en Valencia. “No se trata solo de adoptar medidas en función de la situación, sino de hacerlo con rigor para evitar posibles problemas legales y responsabilidad patrimonial. Hay mucha jurisprudencia al respecto de zonas de ocio”, señaló.

Entre las actuaciones impulsadas por el consistorio en los últimos meses figuran el refuerzo del servicio de limpieza, el adelanto del horario de cierre de algunos locales y la presencia de personal encargado de exigir silencio en los alrededores. Sin embargo, los vecinos consideran que estas medidas resultan insuficientes.

Denuncia de "inacción política"

Durante el pleno, otro residente reclamó al Ayuntamiento “concretar medidas” y denunció la “inacción política” y el “abandono institucional”. Asimismo, solicitó la aplicación del plan acústico municipal aprobado en julio de 2024 y recordó que la ordenanza acústica vigente, que data de 1995, ya fue considerada insuficiente para sancionar el ruido ambiental.

En la sesión plenaria anterior, además, se aprobó a propuesta de Compromís la instalación de cámaras de vigilancia en la calle Reyes Católicos, una medida que, por el momento, sigue pendiente de ejecución.