El Castell-Palau de Alaquàs exhibe la exposición 'ANDANA', un homenaje a la memoria de la dana de 2024

El Castell-Palau de Alaquàs se ha convertido en uno de los espacios de la memoria de la dana con la exposición ‘ANDANA. Llocs de memòries’, una muestra centrada en las fotografías familiares salvadas tras la riada de octubre de 2024 y en el trabajo de recuperación de unos recuerdos que, en muchos casos, llegaron arrastrados por el agua y el barro. La exposición, impulsada por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y la Universitat de València, podrá visitarse hasta el 16 de mayo en este enclave patrimonial de l’Horta Sud.

La muestra reúne parte de los álbumes recuperados, imágenes anónimas todavía pendientes de reencontrarse con sus propietarios y distintos materiales que explican el proceso de restauración de este patrimonio sentimental. Según se destacó durante la presentación, el proyecto ya ha recibido más de 2,5 millones de fotografías, una cifra que da cuenta de la dimensión humana de la catástrofe y del enorme esfuerzo desplegado para devolver a las familias una parte de su memoria.

Exposición por diferentes municipios

La exposición fue presentada este jueves por el director gerente del CMCV, Nicolás Bugeda, junto al alcalde de Alaquàs, Antonio Saura, y las comisarias Beatriz Santamarina, Teresa Vicente, Alejandra Nieto y Eva Bravo. La iniciativa forma parte del recorrido itinerante de la muestra por municipios afectados por la dana y, tras su paso por el Centre del Carme y por Algemesí, continúa ahora su itinerancia por l’Horta Sud.

Exposición ‘ANDANA. Llocs de memòries’ que se exhibe en el Castell Palau d'Alaquàs. / Levante-EMV

Uno de los aspectos más destacados de la exposición es su triple enfoque. Por un lado, acerca al visitante a los testimonios de agradecimiento de cientos de personas; por otro, incorpora las aportaciones de los fotógrafos Pablo Santamarina y Juan Peiró al patrimonio gráfico recuperado; y además da voz a jóvenes del IES Berenguer Dalmau de Catarroja, aportando una mirada social y generacional sobre las consecuencias de la riada.

El trabajo no ha terminado

Las comisarias subrayaron que el trabajo no ha terminado. De hecho, siguen llegando al laboratorio álbumes y fotografías dañadas para su recuperación. Aunque las ayudas permiten mantener en marcha estos espacios, también se ha hecho un nuevo llamamiento al voluntariado para acelerar la devolución de las imágenes a sus dueños. Esa petición conecta con uno de los elementos más emotivos de la muestra: la presencia de fotografías de familias aún no identificadas, encontradas en el barranco del Poyo tras haber sido separadas de sus propietarios por la fuerza del agua. Desde Alaquàs se lanza ahora un mensaje claro: que esos recuerdos puedan volver a casa.

Durante la presentación, Bugeda puso el foco en la implicación del Consorci de Museus tanto en la recuperación del sector artístico afectado por la dana como en la preservación de la memoria de las víctimas. En la misma línea, el alcalde Saura reivindicó el valor del Castell-Palau como espacio público abierto a la ciudadanía y a las instituciones valencianas, y destacó el simbolismo de que esta exposición se exhiba precisamente en uno de los lugares que también resultaron afectados por el temporal.

Más allá del componente expositivo, ‘ANDANA. Llocs de memòries’ funciona también como una llamada colectiva a no olvidar. En una comarca marcada todavía por las secuelas de la dana, Alaquàs acoge una propuesta que convierte la cultura en reparación, los archivos familiares en patrimonio común y la memoria en una forma de reconstrucción.