Más de un centenar de jóvenes de Albal disfrutaron de actividades al aire libre y aventura en el programa Pasqua Jove

Cerca de un centenar de jóvenes de Albal han participado en el programa Pasqua Jove, que ha llenado este periodo vacacional de actividades al aire libre, convivencia y diversión, organizadas por el Casal Jove, a través de la Concejalía de Juventud, destinado a alumnos de primero y cuarto de la ESO.

Durante los días 7, 8, 9 y 10 de abril, los participantes han podido disfrutar de un completo programa totalmente gratuito, diseñado para fomentar el ocio saludable y el contacto con la naturaleza. El programa arrancó el 7 de abril en Anna, donde los jóvenes participaron en una jornada de laberinto y multiaventura, combinando retos físicos y trabajo en equipo. Al día siguiente, el grupo se desplazó a San Antonio de Benagéber para una divertida gymkhana de “Humor Amarillo”, una actividad cargada de pruebas, risas y espíritu competitivo.

El 9 de abril, la acción se trasladó al entorno natural del río en Riba-roja de Túria, donde se realizaron actividades acuáticas y dinámicas en plena naturaleza, reforzando valores como la cooperación y el respeto por el medio ambiente. Durante la jornada, los jóvenes pudieron practicar kayak, tubing y rafting a lo largo de un recorrido de aproximadamente cuatro kilómetros, en una experiencia que combinó deporte, aventura y trabajo en equipo.

Finalmente, el programa culminó el 10 de abril en Énguera con una jornada de mayor intensidad, que incluyó una vía ferrata y una visita a Font Godalla, poniendo el broche final a cuatro días de aventura.

Una de las actividades del programa de Pascua. / A. A.

Conciliación

El concejal de Juventud, Adrián Domingo, ha valorado positivamente la iniciativa y ha destacado que “el objetivo es ofrecer a los jóvenes actividades diferentes aprovechando la semana de vacaciones y ofrecer a las familias una forma de conciliación”. Además, ha explicado que esta propuesta “se engloba dentro de una nueva idea que hemos tenido, que es dotar a nuestros jóvenes de campamento de verano y campamento urbano de Pascua”.

La respuesta a esta iniciativa ha sido muy positiva, con más de 100 jóvenes del municipio participantes a lo largo de la semana, lo que confirma el interés por este tipo de propuestas de ocio educativo.

Desde la concejalía de Juventud han subrayado la buena acogida del programa y han avanzado que ya se está trabajando en la oferta juvenil para el próximo verano, con el objetivo de seguir ampliando las alternativas de ocio educativo para los jóvenes del municipio. Con “Pasqua Jove 2026”, Albal reafirma su apuesta por una juventud activa, participativa y conectada con su entorno.