Compromís critica el rechazo a su propuesta de vivienda protegida en Picanya "para evitar la segregación social"

Compromís per Picanya critica que el pleno rechace su propuesta para estudiar la incorporación de una reserva mínima del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones residenciales, una medida "destinada a garantizar el acceso a la vivienda y evitar la segregación social en el municipio", como señalan.

La moción, que no prosperó por el voto en contra de PP, PSPV y Vox, planteaba aplicar esta reserva de forma generalizada en todo el término municipal, incluyendo las zonas con mayor valor inmobiliario como Primavera y Hort de les Palmes.

Evitar barrios segregados por renta

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la renta media neta por hogar en Picanya es de 41.912 euros anuales, mientras que en zonas como Primavera y Hort de les Palmes esta renta se sitúa entre 54.000 y 59.000 euros, es decir, hasta un 40% superior.

Para Compromís, estas diferencias evidencian el riesgo de que el municipio evolucione hacia un modelo con barrios diferenciados por nivel de renta, si no se adoptan medidas que garanticen la presencia de vivienda asequible en todas las zonas.

Vivienda asequible también en zonas de nueva expansión

La propuesta defendía que las nuevas promociones residenciales no pueden estar destinadas exclusivamente a vivienda de mercado libre, sino que deben incorporar al menos una parte de vivienda protegida. Como señala el concejal, Guillem Gil: “No queremos un modelo de pueblo dormitorio a dos velocidades con zonas reservadas a rentas altas y otras zonas concentrando la vivienda más asequible. Los vecinos y vecinas de Picanya deben poder vivir en cualquier barrio”.

Desde Compromís han recordado que Picanya lleva décadas sin desarrollar una política sostenida de vivienda asequible. Las últimas viviendas con tutela pública construidas en el municipio fueron las impulsadas por la EVHA en la calle Zenòbia Camprubí en el año 2009, destinadas a personas mayores, un proyecto destruido por la dana—al estar ubicado junto al barranco del Poyo— y que evidencia la falta de un parque público estable y dirigido al conjunto de la población.

Planificar el futuro del municipio

Compromís defiende que la reserva de vivienda protegida es una herramienta clave para garantizar un desarrollo urbano equilibrado y evitar que el mercado expulse a la población local. En este sentido, el grupo municipal ha remarcado que es necesario planificar el futuro del municipio con criterios públicos y sociales, y no limitarse a un modelo condicionado por los intereses de los promotores.

Un cartel de vivienda durante la dana. / Biel Aliño

“Hemos de trabajar a futuro, anticipándonos a un modelo de vivienda pública estable y permanente, para toda la vida, que evite que la vivienda protegida acabe convirtiéndose en un producto de mercado con el paso del tiempo”, señala Gil. Compromís considera que esta visión es clave para garantizar que el desarrollo urbanístico contribuya a la cohesión social y a la permanencia de la población en el municipio.

Una oportunidad perdida

El grupo municipal lamenta el rechazo de la moción, que consideran una oportunidad para empezar a planificar el futuro del municipio con criterios sociales. Además, la moción también incluía la solicitud para que Picanya fuera declarada como zona de mercado residencial tensionado, una medida prevista en la legislación estatal que permitiría aplicar herramientas para facilitar el acceso a la vivienda y limitar la subida de los precios del alquiler.

Esta propuesta también fue rechazada, a diferencia de lo que ya están haciendo municipios del entorno como Alaquàs, cuyo Ayuntamiento ha solicitado recientemente esta declaración para hacer frente al aumento de los precios y garantizar el acceso a la vivienda.

“Hablamos de construir una Picanya más viva, donde se prioricen los proyectos de vida de la gente del pueblo por encima de intereses especulativos que generan desigualdad y segregación entre barrios”, destacan desde el grupo. Compromís ha asegurado que continuará trabajando para impulsar medidas que garanticen el acceso a la vivienda y la cohesión social en el municipio.