El Consell da luz verde a las obras en Beniparrell para ampliar el cauce del barranco y mejorar la seguridad

El Consell ha dado luz verde a las obras del barranco de Picassent en el tramo urbano de Beniparrell para reducir el riesgo de inundación con la declaración de emergencia. La actuación, que prevé la ampliación del cauce, la mejora de los puentes existentes y el incremento de la permeabilidad del drenaje bajo la V‑31 cuenta con un presupuesto de 15,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses.

De igual modo, se ha validado la contratación de la asistencia técnica correspondiente a la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud, así como la asistencia para la gestión y realización de las expropiaciones que resulten necesarias. El alcalde de Beniparrell, Voro Masaroca ha recibido la noticia con "satisfacción" y agradece la premura por parte de la dirección general de Aguas para acometer estos trabajos que están demandando desde hace cerca de seis años. "El arranque de las obras es inminente, y ya se están realizando los estudios topográficos y las expropiaciones", comenta.

Esta actuación supondrá "proteger a la población frente a nuevas avenidas y sobre todo a los polígonos industriales Vereda Sur y Norte, que fueron los que más sufrieron las inundaciones de 2020", recuerda el mandatario. Esta mayor seguridad también afecta a los cerca de 6.000 trabajadores de su tejido industrial y a la población.

El polígono Vereda Sur tras la inundación de 2020. / Miguel Angel Montesinos

Elevada peligrosidad de inundación

Beniparrell figura en el listado de municipios con elevada peligrosidad de inundación, dadas sus singulares características y la afección que presenta por inundabilidad. En los últimos años, el municipio ha sufrido episodios de lluvias intensas, localmente torrenciales y persistentes, que han provocado inundaciones tanto en su núcleo urbano residencial como en las áreas industriales.

El barranco de Picassent atraviesa el núcleo urbano de Beniparrell a menos de 2,5 kilómetros del barranco del Poyo a su paso por Catarroja, en el área conocida como la zona cero de la dana de octubre de 2024. Además, la cuenca del barranco de Picassent, junto con su tributario, el barranco del Realón, se sitúa inmediatamente al sur de la cuenca del barranco del Poyo.

Las obras de ejecución más inmediatas se centran en la ampliación de la capacidad hidráulica de las infraestructuras existentes, en concreto la ampliación de la estructura bajo la línea de ferrocarril València‑Xàtiva, la ampliación del puente de la calle Vereda y la mejora del drenaje bajo la V‑31.