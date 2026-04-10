Detenido el gerente de un bar de Massamagrell tras el hallazgo de cocaína, marihuana y hachís en el local

La Guardia Civil, junto con agentes de Policía Local de Massamagrell, han desmantelado un punto de venta de drogas ubicado en un establecimiento hostelero de Massamagrell y han detenido a su gerente.

Dentro del plan contra el tráfico de drogas de la Guardia Civil se desarrollan una serie de actuaciones dirigidas a reprender el menudeo y acabar con los puntos de venta de sustancias prohibidas. De forma conjunta con componentes de la Policía Local de la localidad, se realizó un registro en un establecimiento hostelero en Massamagrell.

Hasta 8 envoltorios con cocaína

Oculto en la cocina del local se encuentran ocho envoltorios con cocaína, 21 gramos de marihuana, 3 de hachís, una báscula de precisión, materiales para la preparación de dosis. Además, se encontraron 1.365 euros en billetes escondidos en el mobiliario del bar. También fueron ocupados dos bates de béisbol, una navaja automática y un puñal arrojadizo.

Gerente del local

Por todos estos hechos fue detenido un hombre de 57 años y nacionalidad española al que se le imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Se termina así con el cuarto punto de venta de drogas en la localidad en el último año, dificultando el tráfico de estas sustancias prohibidas.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Massamagrell. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Massamagrell, Plaza número 02.