El Gobierno de España invertirá más de 40 millones de euros en la reconstrucción de infraestructuras de Benetússer

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha subrayado que el Gobierno de España está destinando más de 40 millones de euros a la reconstrucción de infraestructuras municipales en Benetússer y ha advertido al Consell que la recuperación "no tiene fecha de caducidad" y que "no se puede borrar en junio".

Entre las actuaciones en marcha, Morant ha señalado la rehabilitación de infraestructuras deportivas -incluida la piscina municipal, que se espera reabrir este verano- y la intervención en dependencias policiales, que suman una inversión de 4,5 millones de euros.

"Cuando escucho al Consell y a la Generalitat decir que el trabajo que hacen ellos acabará en junio, la pregunta es: ¿entonces en qué recuperación habéis participado? Porque los ayuntamientos y los pueblos todavía necesitarán mucho tiempo y muchas actuaciones para decir que se han recuperado", ha afirmado Morant ante los medios de comunicación tras su visita a la localidad.

"No vamos a decir que esto termina en junio"

"Nosotros, el Gobierno de España, no vamos a decir que esto termina en junio. Terminaremos cuando el último servicio público, la última calle y la última infraestructura estén plenamente recuperados", ha afirmado Morant.

Estado de las instalaciones deportivas, aún con barro tras la dana. / Manuel Bruque

En esta línea, la ministra ha destacado la inversión de más de 40 millones de euros a la reconstrucción de Benetússer, una cifra que asciende a más de 240 millones si se incluyen ayudas directas, compensaciones y reconstrucción de bienes a través del Consorcio de Compensación de Seguros, ha asegurado.

Pone en valor al ayuntamiento

La dirigente socialista ha puesto en valor el trabajo del Ayuntamiento de Benetússer, al que ha calificado como "un ejemplo de buena gestión y compromiso con su gente", destacando la rapidez con la que identificó necesidades y activó proyectos, y ha felicitado a su alcaldesa, Eva Sanz.

Finalmente, Morant ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con los municipios afectados: "Igual que estuvimos desde el primer día, vamos a seguir hasta el final. No vamos a soltar de la mano a Benetússer ni a ninguna de las poblaciones afectadas hasta que recuperen su vida, incluso mejor que antes".

La alcaldesa

Precisamente, la alcaldesa Sanz declaró: «Para Benetússer es un honor recibir a una ministra del Gobierno de España que tanto está ayudando en la reconstrucción del municipio. Es importante su presencia para poderle agradecer ese esfuerzo y esa cercanía que Morant ha tenido desde el primer día tras la riada con Benetússer pero también para visibilizar todo el trabajo de reconstrucción que estamos haciendo los ayuntamientos»