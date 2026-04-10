El IES Carmen Roca de Paterna nace de la transformación del instituto de la Coma: nueva oferta educativa con 498 plazas escolares

El Consell ha aprobado en el pleno de este viernes el decreto que regula la creación del Instituto de Educación Secundaria Carmen Roca en Paterna mediante la transformación de la Sección de Educación Secundaria del IES Doctor Peset Aleixandre de la misma localidad, que se ubicaba en el barrio de la Coma.

El nuevo centro contará con un total de 498 puestos escolares, distribuidos en 240 plazas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 258 de Formación Profesional.

Según la información facilitada por la Generalitat, su estructura incluirá ocho unidades de ESO, ocho unidades de ciclos formativos de grado básico y cuatro unidades de ciclos formativos de grado medio, lo que permitirá ampliar la oferta formativa y mejorar la atención educativa al alumnado de la zona.

Planificación educativa

Según ha informado la Conselleria de Educación, la creación de este nuevo instituto supone un "paso significativo en la planificación educativa del municipio, ya que permitirá dar una respuesta efectiva y sostenida a la creciente demanda de puestos escolares".

Asimismo, posibilitará no solo la ampliación de las unidades que conforman el perfil del centro educativo, sino también atender las necesidades expresadas por la comunidad educativa. En este sentido, fuentes municipales han asegurado que se ha atendido la solicitud del propio centro y que fue aprobado en el Consejo Escolar Municipal.

Peluquería y Cosmética capilar

En este sentido, el nuevo IES permitirá implantar de forma oficial las enseñanzas de grado medio de Formación Profesional en Peluquería y Cosmética Capilar y de Atención a Personas en Situación de Dependencia, titulaciones que hasta la fecha se venían impartiendo sin una norma legal habilitante y que ahora quedarán plenamente integradas dentro del marco jurídico vigente.

El IES de la Coma pasa a ser independiente

Desde el consistorio han asegurado que no se trata de un instituto nuevo, sino que el IES Carmen Roca es la transformación del instituto de la Coma, que ahora será independiente y dejará de ser una sección del IES Peset Aleixandre. Al ser independientes, "les permite tener sus propios ciclos", explican desde el ayuntamiento.

El nombre de una mujer que ayudó a los más necesitados

El nombre de Carmen Roca, que falleció en 2022, a los 90 años, tras una vida dedicada de lleno a ayudar a los más necesitados desde su comedor social llamado "la Casita" . Roca sí recibió un reconocimiento a su gran labor social. El Ayuntamiento de Paterna le otorgó la insignia de Oro de la Villa de Paterna en el 2000, en 2014 fue nombrada Alcaldesa de Honor, por unanimidad de todas las asociaciones de mujeres, en el Pleno Extraordinario realizado por el Día de la Mujer y en 2016 descubrió la placa de una calle que lleva su nombre, en el lugar que estaba su comedor social, en el barrio de Campamento.

En el diario Levante-EMV también se le reconoció su labor al entregarle un Premio Importante en 2013 por toda una vida dedicada a los más necesitados, sobre todo a los adictos a los estupefacientes, que ella sufrió de cerca con un hijo.