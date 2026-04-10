Las jornadas “Orienta tu futuro” abren las actividades de Burjaeduca 2026 en Burjassot

El Ayuntamiento de Burjassot, a través de la Concejalía de Educación, dirigida por Manuela Carrero, de manos del equipo del área de educación, va a poner en marcha este año Burjaeduca, un nuevo proyecto en el que, durante cerca de un mes, se van a desarrollar diferentes actividades vinculadas con el mundo de la educación.

BurjaEduca nace con el objetivo de poner en valor la labor educativa y fomentar la implicación de toda la comunidad en el desarrollo formativo de niños, jóvenes y familias del municipio. Para ello, se ha elaborado un variado programa que aborda diferentes aspectos del aprendizaje, la convivencia y el uso responsable de la tecnología.

El programa comienza el día 16

Programa que comenzará los días 16 y 17 de abril en el Parque de La Granja con las jornadas “Orienta tu Futuro”, dirigidas a la comunidad educativa de educación secundaria, y que tendrá un horario de 9.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas. La feria tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes de 4º de ESO, Ciclos Formativos y Bachillerato, información actualizada sobre la oferta educativa de Formación Profesional y Bachillerato de la comarca de l’Horta Nord, facilitando la toma de decisiones vocacionales de los estudiantes y sus familias. Habrá stands de centros educativos, academias, centros de formación…que ofrecerán la información de los estudios que imparten con el objetivo de solucionar las dudas del alumnado y, a la par, ayudarle a conocer las posibilidades que tiene teniendo en cuenta sus preferencias formativas.

El testigo lo tomará la charla Pantallas, redes y móviles en la infancia y adolescencia, impartida por el psicólogo Alberto Soler. Tendrá lugar el jueves 7 de mayo a las 18.00 horas en el Centro Cultural Tívoli y está dirigida a madres, padres y profesionales de la educación ya que se centra en el uso responsable y seguro de los móviles, las redes sociales y las nuevas tecnologías en la adolescencia.

Día contra el Acoso Escolar

Un día más tarde, el viernes 8 de mayo también en el Tívoli y con motivo de la conmemoración del Día contra el Acoso Escolar, tendrá lugar la charla-entrevista con Eloy Moreno, que tendrá un encuentro con el alumnado burjassotense en el citado espacio municipal. Eloy Moreno es un autor referente en la literatura de valores, conocido por su éxito autopublicado y su compromiso en la lucha contra el acoso escolar a través de su obra Invisible. Sus charlas son una invitación a la reflexión sobre la empatía y la resiliencia, convirtiendo la literatura en una poderosa herramienta de transformación social.

Continuando con las actividades del mes de mayo, el lunes día 11, a las 18.00 horas la cita será en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burjassot donde se hará entrega de los Premios Extraordinarios al rendimiento académico de primaria y secundaria y, un día más tarde, el 12 de mayo, esta vez en la Casa de Cultura, y contando con la colaboración de la Concejalía de Promoción del Valenciano, dirigida por Estefanía Ballesteros, de manos de Aviva, se procederá a la entrega de los Premios Sambori. Será a las 18.00 horas.

Día de las Familias

La celebración del Día de las Familias centrará las actividades del miércoles 13 de mayo en la Casa de Cultura a partir de las 18.00 horas cuando se abrirá la exposición Burjassot y las asociaciones de familia, donde se realiza un recorrido fotográfico del trabajo de los últimos años de las asociaciones de familias del municipio. Además, en esta misma jornada, se presentará el proyecto educativo Caminos escolares de Burjassot y Burjassot: una ciudad más inclusiva.

Para cerrar Burjaeduca 2026, el jueves 14 de mayo el Centro Socioeducativo Díaz Pintado acogerá una charla formativa sobre el uso de la Inteligencia Artificial destinada para familias y docentes. La charla tiene como objetivo conocer las oportunidades y retos que esta herramienta ofrece en el ámbito educativo.