El Ayuntamiento de Paiporta y el Teatro Nacional de Catalunya se alían para reconstruir el municipio tras la dana

El Ayuntamiento de Paiporta y el Teatro Nacional de Catalunya han rubricado este viernes el acuerdo de colaboración institucional por el que la entidad impulsará la reconstrucción social y cultural del municipio.

Concretamente el TCN aportará asesoría técnica en la reconstrucción de l'Auditori, arrasado por la dana, donará 250 libros y traducciones de temática teatral a la biblioteca municipal y compartirá programación de giras y actividades.

Visita de la consellera de Cultura catalana

“La cultura es el cuarto pilar del estado de bienestar y es un derecho”, ha señalado a su llegada a Paiporta la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sonia Hernández, “por ello, queremos aportar nuestro granito de arena para la recuperación cultural del municipio”.

El alcalde, Vicent Císcar, y la corporación municipal han recibido a la comitiva en el ayuntamiento, donde la consellera ha firmado en el libro de honor y ha recibido la ‘Rajola margarida’ símbolo del municipio.

Reconstruir el auditorio "con más calidad"

Císcar ha destacado que el acuerdo permitirá reconstruir el Auditorio “con más calidad y mejor equipamiento, con visión de futuro”.

Ambos dirigentes han destacado la importancia de la cooperación entre instituciones en momentos como estos de emergencia.

Tras la rúbrica, las autoridades han visitado la biblioteca municipal y el Auditorio.