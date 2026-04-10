Seguridad Ciudadana
Alboraia refuerza la seguridad con tres nuevos vehículos para la Policía Local: dos eléctricos y uno híbrido
Miguel Chavarría, alcalde de Alboraia, ha presentado los tres nuevos vehículos de la Policía Local, que incluyen desfibriladores y otros equipamientos para mejorar la respuesta ante emergencias
El Ayuntamiento de Alboraia ha incorporado a la Policía Local tres nuevos vehículos que se unen a las herramientas disponibles en materia de seguridad.
Se trata de dos coches totalmente eléctricos (etiqueta 0, última generación) y otro híbrido (etiqueta eco), que han sido presentados con el alcalde, Miguel Chavarría, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Sebastián Torres, en las dependencias del cuerpo local de seguridad.
Equipamiento
Estas novedades vienen totalmente equipadas: un desfibrilador semiautomático (DESA), un táser (DEC), 2 escudos antidisturbios, cajoneras y mesa de trabajo con luz.
Se suman a la puesta en marcha de otro vehículo híbrido y el furgón de la Unidad Canina presentados a finales del año pasado como parte de la inversión para fortalecer y potenciar la seguridad local.
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