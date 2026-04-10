Últimas entradas para el GermanorFest en Quart a la venta: consigue la tuya antes del 22 de abril para no perderte el festival valenciano

GermanorFest entra en su cuenta atrás y lo hace consolidándose como una de las grandes citas de la primavera en el calendario musical y gastronómico valenciano. El festival, que se celebrará el 25 de abril en el aparcamiento Roll de les Eres de Quart de Poblet, afronta su tramo final con la venta de las últimas entradas, confirmando la gran acogida del público.

Impulsado por Amstel, GermanorFest 2026 acoge una propuesta que va mucho más allá del formato convencional de festival para convertirse en una gran jornada festiva en torno a la música, la gastronomía, la moda, el arte urbano y, sobre todo, el sentimiento de germanor.

Más que un cartel, una experiencia de ‘germanor’

Con sus últimas entradas en circulación y la excelente respuesta del público, GermanorFest se prepara para convertir Quart de Poblet en el gran punto de encuentro de la música, la gastronomía y la cultura valenciana, consolidándose como una celebración única donde compartir, disfrutar y vivir la germanor.

La cita se desarrollará desde la mañana hasta la noche, con actividades y experiencias diseñadas para disfrutar tanto con amigos como en familia. Sobre el escenario, el cartel de esta edición reunirá en la sesión matutina a Big Piggers, AlexOliver DJ, 7 Catorce, Quico DL DJ y The Sepionets.

Por la tarde, serán los artistas valencianos Zzoilo y el DJ Víctor Pérez, junto a nombres como Macaco, Ladilla Rusa, Los Aslándticos y León Benavente, los que deleiten al público, en una programación diversa y atractiva para distintos públicos.

Sergio Franco, Cristina Mora, Zzoilo y Ainoa de Olazábal. / Levante-EMV

A ello se suma una propuesta diurna con acceso gratuito hasta completar aforo, en la que los asistentes podrán disfrutar de una cuidada oferta gastronómica de la mano de Los Abetos, reconocido con dos Cacaus d’Or 2025.

El festival también incorporará propuestas creativas y experienciales como la intervención en directo de un cartel artístico por un ilustrador urbano, así como la posibilidad de adquirir prendas convertidas en piezas únicas que refuerzan el carácter singular del evento. También se podrán conseguir premios.

Últimas entradas a la venta

Aunque las entradas adquiridas a través de los códigos promocionales de las botellas de Amstel en bares y restaurantes han colgado el cartel de sold out, todavía pueden conseguirse mediante otras vías. Las personas interesadas en asistir al festival aún pueden disfrutar de esta jornada entrando en la web www.fetadegermanor.com , y efectuando su compra a través de este portal hasta el próximo 22 de abril.

También se pueden conseguir entradas en supermercados, mediante compras superiores a 8 euros en productos de la gama Amstel hasta agotar existencias. El ticket debe registrarse en la página web del festival para canjear la entrada.

Motor económico y cultural

Además de su dimensión cultural y artística, GermanorFest se proyecta como un evento dinamizador de la economía y la hostelería local, contribuyendo a situar a Quart de Poblet en el epicentro del panorama musical valenciano. La celebración del festival impulsa la actividad del municipio y su entorno, generando oportunidades para el comercio local y reforzando su proyección como destino de eventos culturales.

La fábrica de HEINEKEN España, situada desde hace más de cinco décadas en este municipio de l’Horta Sud, produce en tierras valencianas Amstel, lo que explica la estrecha vinculación de la marca con València. Su actividad genera 677 millones de euros en la zona, el equivalente al 0,5% del PIB autonómico, una huella económica que refuerza el valor del festival no solo como cita musical, sino también como motor de actividad, desarrollo y visibilidad para el territorio.