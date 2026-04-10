Torrent: ayudas al alquiler y a entidades sociales, ejes de las enmiendas de Compromís-Podem-Esquerra Unida

La coalición Compromís-Podem-Esquerra Unida de Torrent presenta 50 enmiendas a los presupuestos de 2026 del equipo de gobierno que forman PP-Vox, entre las que destacan las ayudas al alquiler de viviendas y a las entidades sociales, y que tendrán que ser contestadas por el ejecutivo, con el condicionante de estar en minoría parlamentaria.

Para el portavoz de la formación, Xavier Martí, "estas entidades y asociaciones cumplen un papel impagable, cubriendo aspectos básicos de gestión que los diferentes gobiernos de Torrent, a lo largo de los años, tendrían que haber abordado desde políticas municipales, especialmente en materia de discapacidad, de eliminación de barreras sociales, de mejora de la movilidad adaptada, de inclusión social en materia de barrios y deportiva, entre otras".

Otros ejes

También las enmiendas en favor de la lengua propia, el Valencià, así como del comercio local, el bienestar animal, las ayudas de emergencia a mujeres en situación de vulnerabilidad económica, las partidas en favor de la lucha contra la violencia de género, y las políticas de Juventud, constituyen otros pilares de las propuestas que el grupo valencianista y de izquierdas defenderá en el futuro Pleno Municipal.

Alquiler de viviendas

Finalmente, y sobre las ayudas al alquiler de viviendas, Martí ha destacado el papel fundamental que han tenido dentro de sus enmiendas, dado que el gobierno municipal propone destinar 40.000€ para el 2026, mientras que desde Compromís-Podem-Esquerra se pretenden destinar 250.000 euros.

“Con una población de más de 90.000 habitantes creemos que nuestra propuesta se ajusta mucho más a la realidad y a las necesidades de la sociedad torrentina”, ha concluido Xavier Martí.