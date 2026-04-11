Reaparece públicamente el alcalde de Manises, Javier Mansilla, tras sufrir un infarto

El alcalde de Manises, Javier Mansilla, sufrió un infarto cardíaco el paso 20 de febrero que le obligó a estar hospitalizado una semana hasta recibir el alta el 27 de febrero. La salud del primer edil evolucionó favorablemente durante esa semana y continuó la recuperación en casa, siguiendo las indicaciones del personal sanitario, tal y como pudo saber Levante-EMV.

Desde entonces, Mansilla tuvo que apartarse de la vida pública como alcalde para centrarse en su recuperación, y no ha sido hasta este sábado, 11 de abril, que el de Manises ha aparecido en redes sociales para manifestar a través de un vídeo que se encuentra "bien": "sigo recuperándome del problema de salud que tuve hace más de un mes y quería daros las gracias a todas esas personas y colectivos que no han parado de llamarme y de enviarme mensajes, o pararme por la calle para darme su apoyo y su ánimo".

Así, el primer edil ha agradecido el apoyo recibido y ha finalizado el vídeo con un "nos vemos" del que se puede deducir que espera su vuelta a la política, aunque todavía sin determinar la fecha.

Un infarto en febrero

Javier Mansilla sufrió un infarto cardíaco el viernes 20 de febrero por la tarde. Esa mañana participó en un acto de la Policía Local y después, al no encontrarse bien, acudió por su propio pie a un centro hospitalario donde quedó ingresado. En un inicio permaneció unos días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pero su recuperación fue favorable y tras varias intervenciones volvió a casa el 27 de febrero, donde ha seguido con los cuidados.

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Javier Mansilla, de 45 años de edad, casado y padre de un niño, accedió a la alcaldía bajo las siglas del PSPV estas pasadas elecciones, al frente de un tripartito con Compromís y Podemos. Precisamente este es su último año con la vara de mando, ya que el líder de Compromís, Jesús Borrás, tomará el relevo durante el último año de mandato, cumpliendo así con el pacto.