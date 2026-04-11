Tribuna
Un segle de tradició carnissera a Picassent
Al número 10 de l'avinguda del doctor Joan Peset batega una de les poques carnisseries artesanes que encara queden obertes a Picassent: la carnisseria "El jardí"
Eloina Hernández
Entrada Pasqua, a l'avinguda del doctor Joan Peset, la carnisseria "El jardí" ofereix artesania per al paladar. La llarga llista de comandes fan honor al treball i l’experiència d’Ivana, qui treballa amb el millor aval: les receptes centenàries que ja utilitzaven els seus besavis. Amb ella, la familia López arriba a la quarta generació de carnissers. I això, no ho poden dir tots.
"La carnisseria ha sigut casa i família"
“Estos tres dies de Pasqua, són tres dies de jugar…” diu la cançó. I també de menjar. I sino, que li ho diguen a Ivana López Vilar. A la seua carnisseria estos dies, són dies de fer cua per tastar, sobretot, les llonganisses pasqüeres, el producte estrela de la temporada. La seua clientela ho sap i les encomana per quilos. Al número 10 de l'avinguda del doctor Joan Peset batega una de les poques carnisseries artesanes que encara queden obertes a Picassent: la carnisseria "El jardí". Allí, la filla de Paco "Calala" i Lolita "la fava", atén el mostrador, des d'on es pot llegir "No hay amor más sincero que el amor a la comida". És l'avantsala, en cohesió, d'una reflexió que Ivana recorda amb molta estima perquè ho deia molt el seu progenitor: "Tot s'arregla en taula". I quanta raó tenia el tio Paco Calala.
La carnisseria ha sigut casa i comerç. Una casa que ha tingut sempre la porta oberta, una casa amb solera i que té els seus orígens al carrer Bonavista, des d'on la família paterna, amb els besavis al capdavant, iniciaren el camí empresarial durant les primeres dècades del segle XX. En eixe emplaçament, la tia Pili, germana de son pare, i a qui Ivana recorda molt carinyosament, seria l'encarregada de seguir amb el negoci anys després.
Del carrer Bonavista a Joan Peset
L'actual carnisseria l’obriren els seus pares l'any 1970. La batejaren fent-li honor al nom de l'antic cinema-terrasa d'estiu "El jardín", que s'hi trobava ubicat just enfront. Allà per les dècades dels anys 70 i 80 va acollir grans esdeveniments culturals, recreatius i d’oci compartint via en una artèria comercial viva i dinámica. I aixina segueix.
A l'entrada de l'establiment, una entranyable fotografia dels fundadors, en homenatge a Paco "Calala" i a Lolita "La fava", dona la benvinguda a la clientela. El record continua darrere del mostrador, on s'hi troben un parell de fotografies dels seus avantpassats, precursors d'un negoci que encara no ha parat de despatxar embotit i producte artesà. Una casa que sap d’on ve i és agraïda amb els seus.
"Tot ho faig amb la recepta que gastaven ells, ací no hi han misteris ni secrets. S'elabora tot amb productes frescs i naturals. Ahí està la màgia".
L’aval de la quarta generació
La carnisseria ha estat sempre present en la vida d'Ivana i també dels seus germans. A Joan Peset i, també, amb parada al mercat municipal. Però a Ivana, la carnisseria no li agradava, i en fer-se major es va formar com a administrativa comercial, exercint esta professió en diverses empreses. Arribada la jubilació dels pares i per decisió familiar, la carnisseria va baixar la persiana definitivament en 2012.
Temps després, un dia, en passar per la vorera d'enfront, Ivana es va quedar mirant el negoci ja tancat i, una extranya sensació de tristor i llàstima, la va envair. En arribar a casa, ho va compartir amb sa mare, i Lolita, a qui defineix com una dona molt valenta, només li va dir dos paraules: "Endavant filla".
Amb això ja li ho va dir tot. L'any 2013, "El jardí" floria de nou per oferir el millor producte càrnic de tota la contornà, amb el mateix sabor, el mateix bon fer i la mateixa disposició i tracte.
A allò que no em de deixar d'acostumar-nos és a comprar al nostre comerç local. Assaborirem el temps, disfrutarem de productes acurats i tastarem la tradició. I a més, no cal fer cues si tenen pressa. L’obrador d’Ivana ofereix l'oportunitat de fer-li l'encàrrec per WhatsApp. Amb el mateix sabor i estima de sempre. I tot, amb un somriure que convida a tornar.
