Falta de aparcamiento en la playa de La Pobla de Farnals: un problema que se agrava con las caravanas

La Pobla de Farnals busca rebajar la tensión entre vecindario y caravas en la zona de playa, sobre todo cuando llegan los meses de verano. Es evidente que desde hace casi una década la presencia de este tipo de vehículos se ha multiplicado en este municipio de l'Horta Nord, que resulta muy atractivo para este turismo por su cercanía a la capital, aunque suele ser mucho mayor en invierno, ya que con las altas temperaturas es preferible buscar lugares más frescos.

Los que llegan en caravana son sobre todo extranjeros llegados principalmente de Holanda y Alemania que se refugian en este semiparaiso de los campistas. En 2022, el Ayuntamiento intentó atajar el problema del aparcamiento para los residentes con la creación de un área de descanso para regular la presencia de las caravanas y autocaravanas en sus calles, que tiene una gran demanda y prácticamente está siempre al completo.

Ahora, la polémica gira en torno a unos solares de propiedad privada que los caravanistas ocupan con la misma asiduidad que lo hacen los vecinos para aparcar o para otros usos, aunque su estancia es más larga. En otras localidades vecinas se ha limitado el acceso de estos vehículos y los residentes en la playa han solicitado al Ayuntamiento de La Pobla de Farnals que tome cartas frente a esta forma de "acampar" que no "aparcar".

El área de descanso de caravanas de La Pobla de Farnals. / A. P.

Solares privados

Su alcalde, Enric Palanca, no ha dudado en reunirse con los afectados, con la asistencia técnica y asesoría jurídica. La idea planteada en un primer rmomento era la de establecer un convenio para que el uso de los solares pendientes de urbanizar de esta zona pasara al Ayuntamiento para que pudiera regular los estacionamientos.

No obstante, las conclusiones técnicas y jurídicas no dejan lugar a dudas: "toda actividad en una parcela que no esté orientada a la finalidad establecida al Plan General de Ordenación Urbana no puede autorizarse”, es decir, el fin último de estas parcelas es precisamente el de construir y, por tanto, no es posible el convenio entre las partes de forma legal para reconvertirlos en aparcamientos.

La única forma posible, según explica el primer edil, es que cada propietario valle el perímetro de su solar. De hecho, en el único solar público de la zona ya se instalaron unas estacas para evitar que entrara cualquier tipo de vehículo, que poco después fueron objeto del vandalismo. Por tanto, la solución pasa por dejar los solares abiertos, tal y como están, para “no poner el interés de la mayoría por encima de unos pocos”, como advierte Palanca, y el Ayuntamiento "tratará de compensar la situación, limitando los efectos negativos de la presencia de las caravanas en la zona de playa”.

Los propietarios fueron informados de que tiene esta alternativa de cerrar el perímetro y regular el acceso a sus parcelas, pero en ningún caso "se puede crear un parking privado ni nada que sea oficialmente otra cosa que un solar pendiente de urbanización".

Falta de aparcamiento en la playa

La playa de La Pobla de Farnals tiene un déficit de plazas de aparcamiento, sobre todo en verano, “lo que es fundamental a la hora de tratar la problemática de las caravanas”. La mayor parte de los solares próximos a las viviendas son privados y pendientes de urbanización, que se acometerá algún día, y los públicos están alejados de las zonas de playa sin aparcamientos propios, cosas de la planificación de los años 60. Las soluciones que se pueden aportar, vistas las limitaciones legales, tienen que pasar para reconsiderar los espacios de aparcamiento disponibles”, concluye el primer edil.